Тибо Куртуа нашел виновника проблем Реала в этом сезоне

Тибо Куртуа стал одним из первых, кто публично внутри команды дал понять: без изменений ситуация с Дином Хейсеном в «Реале» не улучшится. Об этом сообщают испанские СМИ после тяжелого матча с «Севильей», где мадридцев снова спас бельгийский голкипер.

Куртуа, как один из лидеров раздевалки, четко дал сигнал: в «Реале» не приемлют нестабильности. Клуб понимает потенциал защитника, но в Мадриде времени на адаптацию почти нет. Если прогресса не будет в ближайшее время, руководство готово искать альтернативы уже на трансферном рынке.

Ранее голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал достижение Килиана Мбаппе, который повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству голов за мадридский клуб в течение календарного года.