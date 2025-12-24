Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тибо Куртуа нашел виновника проблем Реала в этом сезоне
Испания
24 декабря 2025, 03:02 |
Тибо Куртуа стал одним из первых, кто публично внутри команды дал понять: без изменений ситуация с Дином Хейсеном в «Реале» не улучшится. Об этом сообщают испанские СМИ после тяжелого матча с «Севильей», где мадридцев снова спас бельгийский голкипер.

Куртуа, как один из лидеров раздевалки, четко дал сигнал: в «Реале» не приемлют нестабильности. Клуб понимает потенциал защитника, но в Мадриде времени на адаптацию почти нет. Если прогресса не будет в ближайшее время, руководство готово искать альтернативы уже на трансферном рынке.

Ранее голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал достижение Килиана Мбаппе, который повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству голов за мадридский клуб в течение календарного года.

Тибо Куртуа Реал Мадрид Дин Хейсен чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
