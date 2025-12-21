Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Тибо КУРТУА: «Этот парень очень голоден к голам»

Голкипер «Реала» расхвалил Килиана Мбаппе

Тибо КУРТУА: «Этот парень очень голоден к голам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал достижение Килиана Мбаппе, повторившего рекорд Криштиану Роналду по количеству голов за мадридский клуб в течение календарного года.

«Он заслуживает огромного признания. В матче против «Севильи» он мог забить еще несколько мячей, но не получилось. Он очень голоден до голов парень и ведет атаку вместе с Вини Жуниором, Родриго и другими. Забить 59 голов – это незаурядное достижение.

Он очень талантливый игрок с высоким мастерством. На тренировках его тяжело остановить, но я стараюсь, и иногда между нами возникает настоящее соперничество. Тренировки с лучшими в мире всегда делают тебя лучшим вратарем», – сказал Куртуа.

Тибо Куртуа Килиан Мбаппе Реал Мадрид Криштиану Роналду рекорд Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник: Marca
