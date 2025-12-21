Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Килиан МБАППЕ: «Особенный день. Это просто невероятно»
Испания
21 декабря 2025, 10:56 |
524
1

Килиан МБАППЕ: «Особенный день. Это просто невероятно»

Француз повторил невероятный рекорд Криштиану Роналду

21 декабря 2025, 10:56 |
524
1 Comments
Килиан МБАППЕ: «Особенный день. Это просто невероятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе отреагировал на повторение рекорда Криштиану Роналду по количеству голов за «сливочные» в календарном году.

«Особый день, потому что это мой день рождения. Я всегда говорил, что с детства мечтаю сыграть профессиональный матч в свой день рождения, а тем более в команде моей мечты. Целью было завершить год победой.

Это невероятно – в мой первый год сделать это, повторить рекорд Криштиану, моего кумира, лучшего игрока в истории «Реала». Празднование — для него, я хотел сделать жест в его адрес, потому что он всегда ко мне хорошо относился, помогал адаптироваться в Мадриде, а теперь хорошо, что я помогаю «Реалу» выигрывать матчи.

Сегодня я хотел поделиться этим с ним, у нас очень хорошие отношения, он теперь мой друг, и я передаю ему поздравления, а также всем болельщикам «Реала» – счастливого Рождества и счастливого Нового года», – сказал Мбаппе.

По теме:
Жирона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Ла Лиги назначил нового коуча
ВИДЕО. Осасуна разгромила Алавес, Реал Сосьедад упустил победу на 90+4-й
Килиан Мбаппе рекорд Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
Бокс | 20 декабря 2025, 12:55 2
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»

Украинский промоутер поделился мнением о бое Джошуа – Пол

Кудровка рассталась с одним из своих лучших игроков в прошлом сезоне
Футбол | 21 декабря 2025, 10:06 1
Кудровка рассталась с одним из своих лучших игроков в прошлом сезоне
Кудровка рассталась с одним из своих лучших игроков в прошлом сезоне

Полузащитник досрочно покинул клуб из Черниговской области

Чемпион топовой лиги готов купить украинца за 20 миллионов евро
Футбол | 21.12.2025, 08:55
Чемпион топовой лиги готов купить украинца за 20 миллионов евро
Чемпион топовой лиги готов купить украинца за 20 миллионов евро
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Футбол | 20.12.2025, 23:26
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Динамо опубликовало обращение к Тиаре: «Желаем долгой и успешной карьеры»
Футбол | 20.12.2025, 14:13
Динамо опубликовало обращение к Тиаре: «Желаем долгой и успешной карьеры»
Динамо опубликовало обращение к Тиаре: «Желаем долгой и успешной карьеры»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Досягнення дійсно круте. 59 голів за рік на такому рівні
Ответить
0
Популярные новости
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
19.12.2025, 09:19 5
Футбол
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 3
Футбол
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
19.12.2025, 11:18 61
Футбол
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 48
Бокс
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем