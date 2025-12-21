Килиан МБАППЕ: «Особенный день. Это просто невероятно»

Французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе отреагировал на повторение рекорда Криштиану Роналду по количеству голов за «сливочные» в календарном году.

«Особый день, потому что это мой день рождения. Я всегда говорил, что с детства мечтаю сыграть профессиональный матч в свой день рождения, а тем более в команде моей мечты. Целью было завершить год победой.

Это невероятно – в мой первый год сделать это, повторить рекорд Криштиану, моего кумира, лучшего игрока в истории «Реала». Празднование — для него, я хотел сделать жест в его адрес, потому что он всегда ко мне хорошо относился, помогал адаптироваться в Мадриде, а теперь хорошо, что я помогаю «Реалу» выигрывать матчи.

Сегодня я хотел поделиться этим с ним, у нас очень хорошие отношения, он теперь мой друг, и я передаю ему поздравления, а также всем болельщикам «Реала» – счастливого Рождества и счастливого Нового года», – сказал Мбаппе.