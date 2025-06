Свитолина установила рекорд Grand Slam после разгромной победы на Уимблдоне

30 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) выиграла стартовый матч на Уимблдонском турнире 2025 и пробилась во второй раунд.

Украинка переиграла представительницу Венгрии Анну Бондар (WTA 75) со счетом 6:3, 6:1 за 1 час и 3 минуты.

Для Элины эта победа стала 40-й в первых раундах турниров Grand Slam (шесть поражений) и 21-й подряд. В последний раз Элина проигрывала в первом круге слэма семь лет назад на Уимблдоне-2018 (уступила Татьяне Марии).

Такая серия викторий является рекордной в женском Туре. Ни одной теннисистке, кроме Элины, не удавалось одержать более 20 побед в 1/64 финала GS подряд.

Кроме того, за последние семь лет только у Эшли Барти ноль поражений в первых кругах мейджоров – 10 выигранных стартовых матчей (критерий – минимум пять выступлений в основе слэмов).

