Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО Свитолина на Уимблдоне выиграла поинт со смэша, хотя не попала в корт
Уимблдон
30 июня 2025, 17:48 | Обновлено 30 июня 2025, 18:48
1385
1

ВИДЕО Свитолина на Уимблдоне выиграла поинт со смэша, хотя не попала в корт

30 июня Элина в двух сетах уверенно переиграла Анну Бондар в первом раунде мейджора

30 июня 2025, 17:48 | Обновлено 30 июня 2025, 18:48
1385
1
ВИДЕО Свитолина на Уимблдоне выиграла поинт со смэша, хотя не попала в корт
Wimbledon. Мяч попал в Анну Бондар после удара Свитолиной

30 июня первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTА 13) переиграла Анну Бондар (Венгрия, WTA 75) в первом раунде Уимблдонского турнира 2025.

Украинка добыла победу со счетом 6:3, 6:1 за 1 час и 3 минуты. Это была вторая встреча соперниц, Свитолина во второй раз одолела Бондар.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В первом гейме первого сета случился забавный эпизод. Свитолина на геймболе при 40:0 на своей подаче пробила смэш, но в мяч полетел в аут. Однако украинка все равно забрала поинт – мяч попал в ногу Бондар до того, как приземлился на газон.

Элина в пятый раз подряд успешно стартовала на Уимблдоне. Ее следующей соперницей будет либо Варвара Грачева, либо Александра Саснович.

ВИДЕО. Свитолина на Уимблдоне выиграла поинт со смэша, хотя не попала в корт

По теме:
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Восьмой сеяный вылетел с Уимблдона-2025, хотя побеждал 2:0 по сетам
Свитолина установила рекорд Grand Slam после разгромной победы на Уимблдоне
Элина Свитолина Анна Бондар видео теннисные видеообзоры Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший бомбардир Динамо U-19 уехал на сборы с другим клубом УПЛ
Футбол | 30 июня 2025, 11:21 8
Лучший бомбардир Динамо U-19 уехал на сборы с другим клубом УПЛ
Лучший бомбардир Динамо U-19 уехал на сборы с другим клубом УПЛ

Дмитрий Кремчанин тренируется с луганской «Зарей»

Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Футбол | 30 июня 2025, 08:34 1
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025

Лионель Месси опубликовал пост в Instagram

Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Волейбол | 29.06.2025, 22:12
Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
Футбол | 29.06.2025, 19:37
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Футбол | 30.06.2025, 08:19
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
aka_MIK
прикольно
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
29.06.2025, 00:34 2
Бокс
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
28.06.2025, 21:30 21
Волейбол
Украина поднялась в рейтинге FIVB после выхода в финал ЗЕ. Где теперь?
Украина поднялась в рейтинге FIVB после выхода в финал ЗЕ. Где теперь?
28.06.2025, 22:50 1
Волейбол
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
29.06.2025, 21:27 2
Футбол
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
30.06.2025, 06:23 1
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
30.06.2025, 02:13 1
Бокс
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
29.06.2025, 05:12 13
Футбол
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
29.06.2025, 13:43 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем