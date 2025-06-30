30 июня первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTА 13) переиграла Анну Бондар (Венгрия, WTA 75) в первом раунде Уимблдонского турнира 2025.

Украинка добыла победу со счетом 6:3, 6:1 за 1 час и 3 минуты. Это была вторая встреча соперниц, Свитолина во второй раз одолела Бондар.

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В первом гейме первого сета случился забавный эпизод. Свитолина на геймболе при 40:0 на своей подаче пробила смэш, но в мяч полетел в аут. Однако украинка все равно забрала поинт – мяч попал в ногу Бондар до того, как приземлился на газон.

Элина в пятый раз подряд успешно стартовала на Уимблдоне. Ее следующей соперницей будет либо Варвара Грачева, либо Александра Саснович.

ВИДЕО. Свитолина на Уимблдоне выиграла поинт со смэша, хотя не попала в корт