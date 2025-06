Минус конкурент для Довбика. Рома договорилась о продаже форварда

Турецкий клуб «Бешикташ» находится в шаге от трансфера форварда «Ромы» Тэмми Абрахама.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы договорились о переходе англичанина за сумму в районе 20 миллионов евро.

Тэмми согласился переехать в Турцию – осталось подписать договор.

Прошлый сезон Абрахам провел в составе «Милана» на правах аренды. За время выступлений за клуб Тэмми провел 44 матча, забил 10 мячей и отдал семь ассистов.

