Рома и Ювентус готовы побороться за центрального защитника Борнмута

Два представителя Серии А, «Ювентус» и «Рома», рассматривают вариант подписания 28-летнего центрального защитника «Борнмута» Маркоса Сенеси в летнее трансферное окно.

По информации источника, римский клуб сможет сделать первые шаги в переговорах по защитнику тогда, когда продаст нескольких футболистов. А вот «зебры» не спешат с трансфером Сенеси, поскольку не считают его приоритетным приобретением.

Среди претендентов на Маркоса также присутствуют участники Ла Лиги – «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».

За три года в английском клубе Маркос сыграл 89 матчей, в которых оформил 11 результативных действий (шесть голов и пять ассистов).