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Италия
30 июня 2025, 12:04 | Обновлено 30 июня 2025, 12:43
534
0

Рома и Ювентус готовы побороться за центрального защитника Борнмута

Маркос Сенеси заинтересовал топ-клубы Италии

30 июня 2025, 12:04 | Обновлено 30 июня 2025, 12:43
534
0
Рома и Ювентус готовы побороться за центрального защитника Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Сенеси

Два представителя Серии А, «Ювентус» и «Рома», рассматривают вариант подписания 28-летнего центрального защитника «Борнмута» Маркоса Сенеси в летнее трансферное окно.

По информации источника, римский клуб сможет сделать первые шаги в переговорах по защитнику тогда, когда продаст нескольких футболистов. А вот «зебры» не спешат с трансфером Сенеси, поскольку не считают его приоритетным приобретением.

Среди претендентов на Маркоса также присутствуют участники Ла Лиги – «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».

За три года в английском клубе Маркос сыграл 89 матчей, в которых оформил 11 результативных действий (шесть голов и пять ассистов).

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Маркос Сенеси Рома Рим Ювентус Борнмут чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу Серия A Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: Football-Italia
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