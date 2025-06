ОФИЦИАЛЬНО. Милан сообщил об уходе форварда. Он вернется в Рому

Итальянский клуб «Милан» официально попрощался с нападающим Тэмми Абрахамом, который покинул коллектив по завершению срока действия аренды.

Футболист из Англии отыграл за «дьяволов» весь сезон 2024/25, однако клуб решил не оформлять переход игрока.

В ближайшее время Тэмми присоединится к «Роме», которой принадлежит контракт форварда.

«Двузначные цифры для голов и полная отдача каждую минуту! Спасибо, Тэмми», – написала клубная пресс-служба.

За время выступлений в составе «дьяволов» Абрахам провел 44 матча, забил 10 мячей и отдал семь ассистов.

Double digits for goals and full effort every minute! Thanks, Tammy ❤️

#SempreMilan pic.twitter.com/co3FKIQjn8