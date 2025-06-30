Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан сообщил об уходе форварда. Он вернется в Рому
Италия
30 июня 2025, 11:36 | Обновлено 30 июня 2025, 12:37
1502
1

ОФИЦИАЛЬНО. Милан сообщил об уходе форварда. Он вернется в Рому

Темми Абрахама провел полный сезон на правах аренды в Милане

30 июня 2025, 11:36 | Обновлено 30 июня 2025, 12:37
1502
1
ОФИЦИАЛЬНО. Милан сообщил об уходе форварда. Он вернется в Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

Итальянский клуб «Милан» официально попрощался с нападающим Тэмми Абрахамом, который покинул коллектив по завершению срока действия аренды.

Футболист из Англии отыграл за «дьяволов» весь сезон 2024/25, однако клуб решил не оформлять переход игрока.

В ближайшее время Тэмми присоединится к «Роме», которой принадлежит контракт форварда.

«Двузначные цифры для голов и полная отдача каждую минуту! Спасибо, Тэмми», – написала клубная пресс-служба.

За время выступлений в составе «дьяволов» Абрахам провел 44 матча, забил 10 мячей и отдал семь ассистов.

По теме:
Рома и Ювентус готовы побороться за центрального защитника Борнмута
Лучший бомбардир Динамо U-19 уехал на сборы с другим клубом УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Клуб УПЛ продал форварда в Колос
Милан Тэмми Абрахам чемпионат Италии по футболу Серия A аренда игрока Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: ФК Милан
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Футбол | 30 июня 2025, 07:44 3
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги

На украинца претендует «Милан»

Снова 40+ от Кейна. Англичанин продолжает гонку за Мбаппе
Футбол | 30 июня 2025, 08:21 2
Снова 40+ от Кейна. Англичанин продолжает гонку за Мбаппе
Снова 40+ от Кейна. Англичанин продолжает гонку за Мбаппе

Дубль форварда помог Баварии победить Фламенго в 1/8 финала

Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Футбол | 29.06.2025, 21:27
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Волейбол | 29.06.2025, 22:12
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
ФОТО. Не только Месси. Дембеле похвастался футболками после матча КЧМ
Футбол | 30.06.2025, 11:49
ФОТО. Не только Месси. Дембеле похвастался футболками после матча КЧМ
ФОТО. Не только Месси. Дембеле похвастался футболками после матча КЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Мабуть буде нова оренда
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
29.06.2025, 09:20 35
Футбол
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
29.06.2025, 13:43 8
Футбол
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
29.06.2025, 08:48 1
Футбол
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
29.06.2025, 00:38 3
Футбол
Букмекеры выбрали фаворита клубного чемпионата мира перед стартом плей-офф
Букмекеры выбрали фаворита клубного чемпионата мира перед стартом плей-офф
28.06.2025, 13:33
Футбол
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
29.06.2025, 00:55 2
Футбол
Тайсон Ф'ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»
Тайсон Ф'ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»
28.06.2025, 22:08 2
Бокс
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
29.06.2025, 00:34 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем