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Испания
29 июня 2025, 23:44 | Обновлено 29 июня 2025, 23:52
1279
2

Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги

На украинца претендует «Милан»

29 июня 2025, 23:44 | Обновлено 29 июня 2025, 23:52
1279
2
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации журналиста Марко Вирини, на украинца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Милан». Однако «красные дьяволы» пока не готовы удовлетворить финансовые аппетиты «Реала» – 25 миллионов евро. «Милан» в свою очередь ищет замену Майку Меньяну и в случае его трансфера предложит за Лунина 25 млн, которые требует «королевский клуб».

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Майк Меньян Манчестер Юнайтед трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Милан
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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box2box
 Вже набридло читати трансферну сагу Луніна!!!
Не здивуюсь, якщо наступним трансфером буде перехід за збірну хлібозаводу або водокачки
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+1
Prokop_Andriy
це був би дуже класним варіантом для Луніна, але щось мені підказує що трансферу не буде
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0
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