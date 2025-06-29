Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
На украинца претендует «Милан»
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.
По информации журналиста Марко Вирини, на украинца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Милан». Однако «красные дьяволы» пока не готовы удовлетворить финансовые аппетиты «Реала» – 25 миллионов евро. «Милан» в свою очередь ищет замену Майку Меньяну и в случае его трансфера предложит за Лунина 25 млн, которые требует «королевский клуб».
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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