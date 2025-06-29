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  4. Олек ШАНДРУК: «Как для первого матча предсезонки – неплохо»
Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 15:58 |
251
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Олек ШАНДРУК: «Как для первого матча предсезонки – неплохо»

«Верес» в первом товарищеском матче разгромил тернопольскую «Ниву»

29 июня 2025, 15:58 |
251
0
Олек ШАНДРУК: «Как для первого матча предсезонки – неплохо»
ФК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук подытожил первый спарринг летнего межсезонья против «Нивы».

«Во-первых, хочу поблагодарить Ниву за игру. Во-вторых, поздравляю наших болельщиков с фактическим началом сезона. Хоть игра была неофициальной – каждый мог прийти на стадион. Спасибо всем за поддержку.

Как для первого матча предсезонки – считаю, мы сыграли неплохо. Команда пока не могла выдерживать тот темп, которого мы требовали. Но для этого есть объективные причины. Это нагрузка. Поэтому мы довольны увиденным на поле.

Понимаем, что позади всего пять дней работы. Завтра ребята немного отдохнут. А с понедельника начинаем новый микроцикл».

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товарищеские матчи Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Олег Шандрук
Александр Сильченко Источник: ФК Верес
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