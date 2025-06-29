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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 00:13 |
102
0

ФОТО. Не из команды-победителя. Кто стал лучшим в игре Палмейрас – Ботафого

Голкипер Ботафого Джон Виктор получил индивидуальную награду после поединка плей-офф

29 июня 2025, 00:13 |
102
0
ФОТО. Не из команды-победителя. Кто стал лучшим в игре Палмейрас – Ботафого
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Виктор

29 июня состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между бразильскими командами Палмейрас и Ботафого.

Поединок прошел на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «зеленых» по итогам экстратаймов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи технические наблюдатели ФИФА назвали голкипер проигравшего коллектива Джона Виктора лучшим игроком матча. Статистические порталы записали Джону четыре сейва в этом противостоянии.

В четвертьфинале КЧМ-2025 Палмейрас поборется либо против Бенфики, либо против Челси.

ФОТО. Не из команды-победителя. Кто стал лучшим в игре Палмейрас – Ботафого

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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