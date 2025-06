29 июня состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между бразильскими командами Палмейрас и Ботафого.

Поединок прошел на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «зеленых» по итогам экстратаймов.

После завершения встречи технические наблюдатели ФИФА назвали голкипер проигравшего коллектива Джона Виктора лучшим игроком матча. Статистические порталы записали Джону четыре сейва в этом противостоянии.

В четвертьфинале КЧМ-2025 Палмейрас поборется либо против Бенфики, либо против Челси.

ФОТО. Не из команды-победителя. Кто стал лучшим в игре Палмейрас – Ботафого

