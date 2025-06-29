ФОТО. Не из команды-победителя. Кто стал лучшим в игре Палмейрас – Ботафого
Голкипер Ботафого Джон Виктор получил индивидуальную награду после поединка плей-офф
29 июня состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между бразильскими командами Палмейрас и Ботафого.
Поединок прошел на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «зеленых» по итогам экстратаймов.
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После завершения встречи технические наблюдатели ФИФА назвали голкипер проигравшего коллектива Джона Виктора лучшим игроком матча. Статистические порталы записали Джону четыре сейва в этом противостоянии.
В четвертьфинале КЧМ-2025 Палмейрас поборется либо против Бенфики, либо против Челси.
ФОТО. Не из команды-победителя. Кто стал лучшим в игре Палмейрас – Ботафого
Botafogo fall short, but John takes home Superior Player of the Match honors 🏆🖤— DAZN Football (@DAZNFootball) June 28, 2025
Watch the @fifacwc | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPBOT pic.twitter.com/UW5gRrM1dz
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