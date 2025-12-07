Итоговая таблица чемпионата Бразилии 2025. Сантос с Неймаром избежал вылета
Фламенго еще за тур до конца гарантировал себе чемпионство
7 декабря завершились все матчи последнего, 38-го тура чемпионата Бразилии 2025/26.
Сантос на своем поле разгромил Крузейро со счетом 3:0 благодаря дублю Тасиано, набрал 47 очков и занял итоговое 12-е место, избежав вылета.
Кроме того, Сантос, в составе которого выступает звездный Неймар (провел 90 минут против Крузейро), в следующем году выступит в Копе Судамерикана.
Чемпионом еще за тур до конца стал Фламенго. В последней игре первенства команда сыграла вничью с Мирассолом (3:3).
Топ-3 чемпионата Бразилии 2025: Фламенго (79), Палмейрас (76), Крузнейро (70).
Участники группового этапа Кубка Либертадорес 2026: Фламенго, Палмейрас, Крузейро, Мирассол, Флуминенсе
Участники квалификации Кубка Либертадорес 2026: Ботатого, Баия
Участники группового этапа Копа Судамерикана 2026: Сан-Паулу, Гремио, Брагантино, Атлетико Минейро, Сантос, Коринтинас.
Вылетели во второй дивизион: Сеара (43), Форталеза (43), Жувентуде (35), Спорт Ресифи (17).
Чемпионат Бразилии 2025. 38-й тур, 6–7 декабря
- Флуминенсе – Баия – 2:0
- Ботафого – Форталеза – 4:2
- Коринтианс – Жувентуде – 1:1
- Сантос – Крузейро – 3:0
- Атлетико Минейро – Васко да Гама – 5:0
- Интернасьональ – Брагантино – 3:1
- Витория – Сан-Паулу – 1:0
- Сеара – Палмейрас – 1:3
- Спорт Ресифи – Гремио – 0:4
- Мирассол – Фламенго – 3:3
Итоговая таблица чемпионата Бразилии 2025
