Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Итоговая таблица чемпионата Бразилии 2025. Сантос с Неймаром избежал вылета
Чемпионат Бразилии
Сантос
07.12.2025 21:00 – FT 3 : 0
Крузейро
Бразилия
07 декабря 2025, 23:21 | Обновлено 07 декабря 2025, 23:22
275
0

Итоговая таблица чемпионата Бразилии 2025. Сантос с Неймаром избежал вылета

Фламенго еще за тур до конца гарантировал себе чемпионство

Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря завершились все матчи последнего, 38-го тура чемпионата Бразилии 2025/26.

Сантос на своем поле разгромил Крузейро со счетом 3:0 благодаря дублю Тасиано, набрал 47 очков и занял итоговое 12-е место, избежав вылета.

Кроме того, Сантос, в составе которого выступает звездный Неймар (провел 90 минут против Крузейро), в следующем году выступит в Копе Судамерикана.

Чемпионом еще за тур до конца стал Фламенго. В последней игре первенства команда сыграла вничью с Мирассолом (3:3).

Топ-3 чемпионата Бразилии 2025: Фламенго (79), Палмейрас (76), Крузнейро (70).

Участники группового этапа Кубка Либертадорес 2026: Фламенго, Палмейрас, Крузейро, Мирассол, Флуминенсе

Участники квалификации Кубка Либертадорес 2026: Ботатого, Баия

Участники группового этапа Копа Судамерикана 2026: Сан-Паулу, Гремио, Брагантино, Атлетико Минейро, Сантос, Коринтинас.

Вылетели во второй дивизион: Сеара (43), Форталеза (43), Жувентуде (35), Спорт Ресифи (17).

Чемпионат Бразилии 2025. 38-й тур, 6–7 декабря

  • Флуминенсе – Баия – 2:0
  • Ботафого – Форталеза – 4:2
  • Коринтианс – Жувентуде – 1:1
  • Сантос – Крузейро – 3:0
  • Атлетико Минейро – Васко да Гама – 5:0
  • Интернасьональ – Брагантино – 3:1
  • Витория – Сан-Паулу – 1:0
  • Сеара – Палмейрас – 1:3
  • Спорт Ресифи – Гремио – 0:4
  • Мирассол – Фламенго – 3:3

Итоговая таблица чемпионата Бразилии 2025

Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу Фламенго
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
