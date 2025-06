Остались последними. Чем уникален финал Кубка Боснии и Герцеговины?

Сегодня в Хорватии были приняты изменения в регламент проведения национального кубка со следующего сезона. Теперь решающий матч турнира будет состоять только из одной игры, как и в большинстве стран Европы.

Таким образом, Босния и Герцеговина осталась единственным членом УЕФА, который и в дальнейшем будет проводить два матча в рамках финала Кубка страны.

Интересным фактом является то, что в Боснии и Герцеговине уже отличились уникальной датой проведения прошлогоднего Суперкубка страны. Матч между победителем чемпионата 2023/24 «Борацем» и обладателем кубка Зриньски состоялся 22 мая 2025 года, за два тура до окончания сезона 2024/25.

«Борац» в том матче проиграл, а уже этим летом может стать соперником украинского «Полесья» в квалификации Лиги Конференций.

