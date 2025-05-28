Есть два варианта. Туран пока не знает, когда Шахтер начнет евросезон

Новоназначенный главный тренер Шахтера Арда Туран начинает работу с командой в условиях неопределенности относительно даты старта следующего еврокубкового сезона.

Турецкий специалист возглавил донецкий клуб перед сезоном 2025/26. В ближайшее время станет известно, с какого этапа горняки начнут свой путь в Лиге Европы.

Сейчас есть два возможных варианта для Шахтера:

Старт евросезона 10 июля – в случае участия в первом квалификационном раунде Лиги Европы

Старт евросезона 24/25 сентября – если команда начнет сразу с группового этапа Лиги Европы

Шахтер с нетерпением ожидает результата финального матча Кубка Хорватии, от которого зависит старт украинского клуба в следующем розыгрыше Лиги Европы. 29 мая Славен Белупо сыграет в гостях ответный матч против Риеки (первая встреча завершилась вничью 1:1).

Именно итог этой встречи определит, придется ли Шахтеру проходить квалификационный отбор или он сможет начать еврокубковую кампанию сразу с группового этапа ЛЕ. В связи с перераспределением мест в еврокубках появится вакантная путевка в групповой этап ЛЕ – ее получит клуб с наивысшим коэффициентом среди тех, кто должен был начинать с квалификации.

Для горняков выгоден лишь один сценарий: победа Славена Белупо. В таком случае именно Шахтер получит еврокубковую путевку в Лигу Европы, а загребское Динамо, которое сейчас опережает Шахтер в клубном рейтинге, будет вынуждено довольствоваться местом в Лиге конференций.

Таким образом, уже в ближайшие два дня новый коуч Арда Туран получит ключевую информацию для формирования предсезонного плана подготовки.

Арда Туран уже прибыл в Украину. Вскоре во Львове и Киеве он ознакомится с инфраструктурой «Шахтера».

27 мая Арда Туран подписал контракт с Шахтером до лета 2027 года. Он стал 39-м наставником в истории клуба.