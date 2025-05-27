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Лига чемпионов
27 мая 2025, 13:50 | Обновлено 27 мая 2025, 14:14
1706
10

Почему Шахтер болеет за Славен Белупо. Возможные соперники горняков в ЛЕ

У горняков есть шанс избежать квалификации Лиги Европы

27 мая 2025, 13:50 | Обновлено 27 мая 2025, 14:14
1706
10
Почему Шахтер болеет за Славен Белупо. Возможные соперники горняков в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

В донецком клубе Шахтер внимательно будут следить за финалом Кубка Хорватии. 29 мая Славен Белупо в гостях сыграет ответный матч против Риеки.

Первая игра завершилась вничью 1:1, и судьбу трофея решит повторная встреча. Именно от результата этого противостояния зависит, сможет ли украинский клуб избежать квалификационного раунда Лиги Европы и попасть сразу в основную стадию турнира.

В случае, если Славен Белупо выиграет Кубок Хорватии, именно он получит место в Лиге Европы, а Динамо Загреб, которое сейчас опережает Шахтер в клубном рейтинге, окажется в Лиге конференций.

Это будет идеальный сценарий для горняков, ведь в случае ребаланса еврокубковой сетки (который уже гарантирован), вакантное место в основной стадии Лиги Европы получит клуб с наивысшим рейтингом среди тех, кто должен был играть квалификацию. Если Динамо Загреб останется в ЛЕ – преимущество будет за ним. Если же окажется в ЛК – шанс получит Шахтер.

Риека триумфовала в национальном чемпионате, опередив Динамо Загреб благодаря лучшим результатам в личных встречах – обе команды набрали по 65 очков. В заключительном туре Риека обыграла как раз Славен Белупо (2:0), а Динамо победило Вараждин (1:0). Третье место занял Хайдук – 63 очка.

Таким образом, Риека выступит во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, а судьба путевки в Лигу Европы зависит от финала Кубка Хорватии.

Поскольку финалисты Лиги конференций – Бетис и Челси – уже обеспечили себе участие в еврокубках через национальные чемпионаты, победитель получит прямую путевку в Лигу Европы, а место в основной сетке, которое должно было достаться обладателю трофея ЛК, передадут клубу с наивысшим рейтингом среди участников квалификации. В этой борьбе у Шахтера 52.000 балла, а у Динамо Загреб – 56.000. Благодаря ребалансу вакантное место может достаться горнякам, если хорватский клуб окажется в Лиге конференций.

Так что 29 мая горняки будут болеть за Славен Белупо – его победа над Риекой выведет Шахтер в основную стадию Лиги Европы без лишней квалификации.

Потенциальные соперники Шахтера в случае участия в Q1 квалификации ЛЕ:

  • Пакш (Венгрия)
  • Левски (Болгария)
  • Ильвес Тампере (Финляндия)
  • Актобе (Казахстан)
  • Приштина (Косово)
  • Обладатель Кубка Швеции
  • Обладатель Кубка Азербайджана

Инфографика: Динамо Загреб или Шахтер Донецк

Прогнозный посев Q1 Лиги Европы

Прогнозный посев Q2 Лиги Европы

Прогнозный посев Q4 Лиги Европы

Прогнозный посев основного раунда Лиги Европы

Прогнозный посев основного раунда Лиги чемпионов

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 10
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255547
Эти ублюдки должны все попробовать, и пройти все испытания 
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+1
Oleha1987
Цікаво буде подивитись на матчі Шахтаря у відборі. 
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+1
Ukraine
Рейтинг - пророблена робота клубом в попередні роки.
Справедливо щоб вийшли відразу.
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0
Fuz1982z
не хотілось би грати з левскі то сильний клуб з болгаріі
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0
⚒Віталічка/ Журюсь за Мурликою😸❤️
Да, будет весь ⚒Донбасс послезавтра смотреть финал 🇭🇷🏆Кубка Хорватии и верить в Славен Белупо💙
Але в будь-якому випадку варто шукати позитив! Потрапимо напряму в основу ЛЄ - чудово. Якщо ж ні - то теж круто і цікаво побачити євростарт рідного Шахтаря🧡🖤 вже влітку, а не чекати осені! 😊
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-1
vitaha33
В 1 раунді є АЕК Ларнака, славнозвісна, вже у 2 раунді Бешикташ або Мальме, які можуть бути фінішом 😂 А далі Генк, Оломоуц, Абердін, Рієка. Короче краще надіятись кротам на Славен белупо
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-2
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AK.228
Не надо никаких Славиков с Белупы… проходим квалификацию как трехзвездочные в ЛЧ…. Все справедливо 
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-4
Serhii P.
Нехай грають у кваліфікації,  доведуть, що достойні грати у груповому етапі Ліги Європи. І впевнений, що "Славен Белупо" їм не допоможе, "Рієка" вдома його порве та здобуде кубок Хорватії. А то звикли на халявку потрапляти одразу у групу. Ці часи вже завершилися.
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-4
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