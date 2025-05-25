Драма в чемпионате Хорватии: определен чемпион. Как это скажется на Шахтере
Риека празднует чемпионство, а загребское Динамо осталось на втором месте
Команда Риека стала победителем чемпионата Хорватии 2024/25, опередив в гонке за трофей загребское Динамо
Ситуация в чемпионате Хорватии критически влияла на судьбу донецкого Шахтера. От выступления лидеров чемпионата зависело, получит ли Шахтер прямую путевку или начнет еврокубковый путь с квалификации.
В последнем туре Риека победила Славен Белупо (2:0), а Динамо Загреб обыграло Вараждин (1:0).
Итоговое положение: Риека (65), Динамо Загреб (65), Хайдук (63).
Два команды набрали по 65 пунктов, Риека находится выше оппонента, так как имеет перевес в личных встречах (это первый критерий при равности очков). Риека попала в Q2 Лиги чемпионов и может стать соперником киевского Динамо в одном из раундов квалификации.
С учетом результатов в Хорватии – остался один шанс для Шахтера, чтобы избежать квалификации Лиги Европы.
Горнякам необходима победа Славена Белупо над Риекой в финале Кубка Хорватии (1:1 в первой игре, ответный матч – 29 мая). Тогда Славен Белупо попадет в Лигу Европы, и там не будет загребского Динамо (которое тогда сыграет в Лиге конференций), что и нужно донецкому клубу.
Шахтер (52.000 балла) уступает в рейтинге загребскому Динамо (56.000) в условном ребалансе Лиги Европы. Чтобы Шахтер попал в основу Лиги Европы напрямую, должен произойти ребаланс еврокубковой сетки, плюс загребское Динамо не должно выйти именно в Лигу Европы.
Ребаланс в ЛЕ уже точно состоится, поскольку победитель Лиги конференций (финал будет сыгран 28 мая: Бетис – Челси) через свой чемпионат точно получит путевку в еврокубки. Одно место в основе ЛЕ освободится и будет передано клубу с самым высоким рейтингом среди участников квалификации – Динамо Загреб или Шахтер.
Чемпионат Хорватии. 36-й тур, 25 мая
- Динамо Загреб – Вараждин – 1:0
- Осиек – Истра 1961 – 1:1
- Риека – Славен Белупо – 2:0
- Шибеник – Хайдук Сплит – 0:1
Итоговая турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Риека
|36
|18
|11
|7
|49 - 21
|65
|2
|Динамо Загреб
|36
|19
|8
|9
|69 - 41
|65
|3
|Хайдук Сплит
|36
|17
|12
|7
|49 - 34
|63
|4
|Вараждин
|36
|11
|16
|9
|28 - 24
|49
|5
|Славен Белупо
|36
|13
|9
|14
|42 - 45
|48
|6
|Истра 1961
|36
|11
|15
|10
|39 - 42
|48
|7
|Осиек
|36
|11
|9
|16
|46 - 52
|42
|8
|Локомотива Загреб
|36
|10
|9
|17
|45 - 54
|39
|9
|Горица
|36
|9
|10
|17
|29 - 51
|37
|10
|Шибеник
|36
|7
|9
|20
|28 - 60
|28
Инфографика
Šampioni 💙🤍 pic.twitter.com/xywtwo2YkA— NK Rijeka (@NKRijeka) May 25, 2025
🎶 Na na na 🎶 pic.twitter.com/47gPOxlq6j— NK Rijeka (@NKRijeka) May 25, 2025
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