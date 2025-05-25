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Лига Европы
25 мая 2025, 20:57 | Обновлено 25 мая 2025, 21:48
2646
5

Драма в чемпионате Хорватии: определен чемпион. Как это скажется на Шахтере

Риека празднует чемпионство, а загребское Динамо осталось на втором месте

25 мая 2025, 20:57 | Обновлено 25 мая 2025, 21:48
2646
5
Драма в чемпионате Хорватии: определен чемпион. Как это скажется на Шахтере
ФК Риека

Команда Риека стала победителем чемпионата Хорватии 2024/25, опередив в гонке за трофей загребское Динамо

Ситуация в чемпионате Хорватии критически влияла на судьбу донецкого Шахтера. От выступления лидеров чемпионата зависело, получит ли Шахтер прямую путевку или начнет еврокубковый путь с квалификации.

В последнем туре Риека победила Славен Белупо (2:0), а Динамо Загреб обыграло Вараждин (1:0).

Итоговое положение: Риека (65), Динамо Загреб (65), Хайдук (63).

Два команды набрали по 65 пунктов, Риека находится выше оппонента, так как имеет перевес в личных встречах (это первый критерий при равности очков). Риека попала в Q2 Лиги чемпионов и может стать соперником киевского Динамо в одном из раундов квалификации.

С учетом результатов в Хорватии – остался один шанс для Шахтера, чтобы избежать квалификации Лиги Европы.

Горнякам необходима победа Славена Белупо над Риекой в финале Кубка Хорватии (1:1 в первой игре, ответный матч – 29 мая). Тогда Славен Белупо попадет в Лигу Европы, и там не будет загребского Динамо (которое тогда сыграет в Лиге конференций), что и нужно донецкому клубу.

Шахтер (52.000 балла) уступает в рейтинге загребскому Динамо (56.000) в условном ребалансе Лиги Европы. Чтобы Шахтер попал в основу Лиги Европы напрямую, должен произойти ребаланс еврокубковой сетки, плюс загребское Динамо не должно выйти именно в Лигу Европы.

Ребаланс в ЛЕ уже точно состоится, поскольку победитель Лиги конференций (финал будет сыгран 28 мая: Бетис – Челси) через свой чемпионат точно получит путевку в еврокубки. Одно место в основе ЛЕ освободится и будет передано клубу с самым высоким рейтингом среди участников квалификации – Динамо Загреб или Шахтер.

Чемпионат Хорватии. 36-й тур, 25 мая

  • Динамо Загреб – Вараждин – 1:0
  • Осиек – Истра 1961 – 1:1
  • Риека – Славен Белупо – 2:0
  • Шибеник – Хайдук Сплит – 0:1

Итоговая турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Риека 36 18 11 7 49 - 21 65
2 Динамо Загреб 36 19 8 9 69 - 41 65
3 Хайдук Сплит 36 17 12 7 49 - 34 63
4 Вараждин 36 11 16 9 28 - 24 49
5 Славен Белупо 36 13 9 14 42 - 45 48
6 Истра 1961 36 11 15 10 39 - 42 48
7 Осиек 36 11 9 16 46 - 52 42
8 Локомотива Загреб 36 10 9 17 45 - 54 39
9 Горица 36 9 10 17 29 - 51 37
10 Шибеник 36 7 9 20 28 - 60 28
Полная таблица

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 5
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avk2307
Динамо Загреб будет за Риеку топить...  И Риеке дубль не помешает...
Но как оно будет хз..
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+1
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ash
Враховуючи, що Рієка обіграла Белупо в останньому турі чемпіонату, а матч-відповідь КХ також гратимуть вдома, то шанси Шахтаря потрапити в групу напряму невисокі.
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