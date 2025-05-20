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Лига Европы
20 мая 2025, 20:23 | Обновлено 20 мая 2025, 20:47
2047
11

Попадет ли Шахтер в основу Лиги Европы? Внимание приковано к Динамо Загреб

Горнякам нужно, чтобы клуб из Загреба не занял 2-е место в Хорватии

20 мая 2025, 20:23 | Обновлено 20 мая 2025, 20:47
2047
11
Попадет ли Шахтер в основу Лиги Европы? Внимание приковано к Динамо Загреб
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер досрочно обеспечил себе участие в еврокубках на сезон 2025/26, выиграв Кубок Украины в финале у киевского Динамо. Этот успех гарантирует горнякам как минимум место в квалификации Лиги Европы, однако остается шанс стартовать сразу с основного этапа.

Ключевым фактором является клубный рейтинг Шахтера – 52.000 балла, один из самых высоких среди потенциальных участников ЛЕ. Но у загребского Динамо рейтинг выше (56.000).

Чтобы Шахтер попал в основу Лиги Европы напрямую, должен произойти ребаланс еврокубковой сетки в Лиге Европы, плюс загребское Динамо не должно выйти именно в Лигу Европы.

Ребаланс в ЛЕ возможен, если победитель Лиги конференций (финал будет сыгран 28 мая: Бетис – Челси) через свой чемпионат также получит путевку в еврокубки. Тогда одно место в основе ЛЕ освободится и будет передано клубу с самым высоким рейтингом среди участников квалификации – Динамо Загреб или Шахтер.

Условия для ребаланса в Лиге Европы:

  • если Бетис (Испания) выиграет финал ЛК и финиширует в топ-6 Ла Лиги (уже гарантировано)
  • если Челси (Англия) выиграет финал ЛК и сохранит место в топ-5 АПЛ (борьба продолжается)

Что происходит в Хорватии?

Ситуация в чемпионате Хорватии может критически повлиять на судьбу горняков. От выступления лидеров чемпионата зависит, получит ли Шахтер прямую путевку или начнет еврокубковый путь с квалификации.

В предпоследнем туре Динамо Загреб сыграло вничью с командой Локомотива Загреб (1:1), а Хайдук обыграл Риеку (2:1).

Лидеры перед последним туром: Риека (62), Динамо Загреб (62), Хайдук (60).

Риека находится выше оппонента, так как имеет перевес в личных встречах. Горнякам нужно, чтобы команда из Загреба не заняла второе место.

Теперь все зависит от результатов последнего тура (25 мая): Риека – Славен Белупо, Динамо Загреб – Вараждин, Шибеник – Хайдук.

Динамо Загреб не будет вторым, если:

  • Проиграет Вараждину, а Хайдук победит Шибеник (Динамо – 3-е место)
  • Сыграет вничью, Риека не проиграет Славену Белупо, а Хайдук выиграет (Динамо – 3-е)
  • Сыграет вничью, Риека проиграет Славену Белупо, а Хайдук не выиграет (Динамо – 1-е)
  • Выиграет у Вараждина, а Риека не сумеет обыграть Славен Белупо (Динамо – 1-е)
  • Возможен ряд других комбинаций с дележом, при равности очков учитываются личные встречи.

Еще один шанс для Шахтера – необходима победа Славена Белупо над Риекой в финале Кубка Хорватии (1:1 в первой игре, ответный матч – 29 мая). Тогда Славен Белупо попадет в Лигу Европы, и там точно не будет загребского Динамо, что и нужно донецкому клубу.

Если Риека выигрывает оба оставшихся матча (последний тур и финал Кубка), Шахтеру почти наверняка придется проходить квалификацию ЛЕ. Единственный сценарий, при котором это не станет проблемой – если Динамо не выиграет у Вараждина, а Хайдук обыграет Шибеник. При равенстве очков (по 63) Хайдук будет иметь перевес по личным встречам над Динамо в борьбе за вторую позицию.

Итак, внимательно следим за чемпионатом Хорватии: Динамо Загреб не должно занять второе место.

Турнирная таблица чемпионата Хорватии

Моделирование: шансы в процентах на места в чемпионате Хорватии

Таблица ребаланса в Лиге Европы

Возможные соперники Шахтера (столбик справа) в Q1 Лиги Европы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 11
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Olesya Lopunova
Странно,что на официальном сайте хорватской лиги на первом месте Динамо ЗГ из за лучшей разницы мячей...Что у них в регламенте прописано?
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+3
Олег Мандрівник
Обычно нашим клубам не везёт, когда их судьба зависит от результатов других клубов 🤔
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+2
Olesya Lopunova
На сайте Риеки их тренер сказал,что победа гарантирует им чемпионство.
Значит вопрос отпал, Риека сейчас первая.
И два Матча со Славеном дома в чемпионате и кубок 
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0
Александр Шевченко
Відповідь - ні, не протапить. Все просто, Челсі не виграє ЛК, бо в них буде мало днів для відпочинку, та не буде в топ-5 АПЛ. Нотінгем Форест їх дрюкне в останньому турі
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua81
я думал Локомотива это фарм клуб Динамо Загреб
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0
DK2025
Слежу. Чтобы у недоклюба из пгт Счастливое многолетняя лафа закончилась и они начали играть в квалифай ЛЕ. Вот и посмотрим как толпа браузил в этой ситуации себя проявит
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
Слишком сложно…
Шахтер пройдет квалификацию и будет играть в основе  ЛЕ
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-4
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