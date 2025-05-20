23 клуба обеспечили себе место в основе ЛЧ. Прогнозный посев в еврокубках
В основном раунде каждого еврокубкового турнира сыграют по 36 команд
Аналитики портала Football Rankings опубликовали свежий прогноз относительно распределения команд по корзинам перед жеребьевкой основного этапа еврокубков сезона 2025/26.
Согласно текущим расчетам, донецкий Шахтер благодаря высокому клубному коэффициенту имеет отличные шансы оказаться в первой корзине Лиги Европы.
Киевское Динамо, по оценке экспертов, должно попасть в третью корзину того же турнира – при условии, что пробьется в основную сетку, стартовав со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Выход украинских команд в основную стадию Лиги чемпионов и Лиги конференций оценивается как маловероятный.
Сезон 2025/26 станет вторым, когда УЕФА применит реформированную модель основного этапа еврокубков. Групповой этап отменен – вместо него 36 клубов в каждом турнире сыграют в рамках общего лигового формата. Соперники для каждого участника будут определены посредством единой жеребьевки по швейцарской системе.
В Лиге чемпионов и Лиге Европы команды будут распределены по четырем корзинам по 9 клубов в каждой. В Лиге конференций корзин будет шесть – по 6 команд.
Каждая команда проведет по два матча с представителями разных корзин – один дома, другой на выезде. В Лиге чемпионов и Лиге Европы запланировано по 8 туров, тогда как в Лиге конференций состоятся 6 игровых дней.
От Украины в еврокубках выступит 4 команды. Динамо стартует с Q2 Лиги чемпионов, Шахтер получил право сыграть в Q1 Лиги Европы (но есть шанс в случае ребаланса сразу попасть в основу ЛЕ), Александрия сыграет в Q2 Лиги конференций, как и 4-й представитель Украины (им станет Полесье, Карпаты или Кривбасс).
Уже известно 23 из 36 клубов-участников основного раунда ЛЧ 2025/26
- Ливерпуль, Арсенал (Англия)
- Наполи, Интер, Аталанта (Италия)
- Барселона, Реал, Атлетико М, Атлетик Б, Вильярреал (Испания)
- Бавария, Байер, Айнтрахт, Боруссия Д (Германия)
- ПСЖ, Марсель, Монако (Франция)
- ПСВ, Аякс (Нидерланды)
- Спортинг Лиссабон (Португалия)
- Галатасарай (Турция)
- Славия Прага (Чехия)
- Олимпиакос (Греция)
Участники основного раунда Лиги чемпионов 2025/26
Лига чемпионов 2025/26. Прогнозируемые корзины посева
Лига Европы 2025/26. Прогнозируемые корзины посева
Лига конференций 2025/26. Прогнозируемые корзины посева
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