23 клуба обеспечили себе место в основе ЛЧ. Прогнозный посев в еврокубках

Аналитики портала Football Rankings опубликовали свежий прогноз относительно распределения команд по корзинам перед жеребьевкой основного этапа еврокубков сезона 2025/26.

Согласно текущим расчетам, донецкий Шахтер благодаря высокому клубному коэффициенту имеет отличные шансы оказаться в первой корзине Лиги Европы.

Киевское Динамо, по оценке экспертов, должно попасть в третью корзину того же турнира – при условии, что пробьется в основную сетку, стартовав со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Выход украинских команд в основную стадию Лиги чемпионов и Лиги конференций оценивается как маловероятный.

Сезон 2025/26 станет вторым, когда УЕФА применит реформированную модель основного этапа еврокубков. Групповой этап отменен – вместо него 36 клубов в каждом турнире сыграют в рамках общего лигового формата. Соперники для каждого участника будут определены посредством единой жеребьевки по швейцарской системе.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы команды будут распределены по четырем корзинам по 9 клубов в каждой. В Лиге конференций корзин будет шесть – по 6 команд.

Каждая команда проведет по два матча с представителями разных корзин – один дома, другой на выезде. В Лиге чемпионов и Лиге Европы запланировано по 8 туров, тогда как в Лиге конференций состоятся 6 игровых дней.

От Украины в еврокубках выступит 4 команды. Динамо стартует с Q2 Лиги чемпионов, Шахтер получил право сыграть в Q1 Лиги Европы (но есть шанс в случае ребаланса сразу попасть в основу ЛЕ), Александрия сыграет в Q2 Лиги конференций, как и 4-й представитель Украины (им станет Полесье, Карпаты или Кривбасс).

Уже известно 23 из 36 клубов-участников основного раунда ЛЧ 2025/26

Ливерпуль, Арсенал (Англия)

Наполи, Интер, Аталанта (Италия)

Барселона, Реал, Атлетико М, Атлетик Б, Вильярреал (Испания)

Бавария, Байер, Айнтрахт, Боруссия Д (Германия)

ПСЖ, Марсель, Монако (Франция)

ПСВ, Аякс (Нидерланды)

Спортинг Лиссабон (Португалия)

Галатасарай (Турция)

Славия Прага (Чехия)

Олимпиакос (Греция)

Участники основного раунда Лиги чемпионов 2025/26

Лига чемпионов 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2025/26. Прогнозируемые корзины посева