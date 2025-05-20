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Лига чемпионов
20 мая 2025, 15:10 | Обновлено 20 мая 2025, 15:47
1654
6

23 клуба обеспечили себе место в основе ЛЧ. Прогнозный посев в еврокубках

В основном раунде каждого еврокубкового турнира сыграют по 36 команд

20 мая 2025, 15:10 | Обновлено 20 мая 2025, 15:47
1654
6
23 клуба обеспечили себе место в основе ЛЧ. Прогнозный посев в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Аналитики портала Football Rankings опубликовали свежий прогноз относительно распределения команд по корзинам перед жеребьевкой основного этапа еврокубков сезона 2025/26.

Согласно текущим расчетам, донецкий Шахтер благодаря высокому клубному коэффициенту имеет отличные шансы оказаться в первой корзине Лиги Европы.

Киевское Динамо, по оценке экспертов, должно попасть в третью корзину того же турнира – при условии, что пробьется в основную сетку, стартовав со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Выход украинских команд в основную стадию Лиги чемпионов и Лиги конференций оценивается как маловероятный.

Сезон 2025/26 станет вторым, когда УЕФА применит реформированную модель основного этапа еврокубков. Групповой этап отменен – вместо него 36 клубов в каждом турнире сыграют в рамках общего лигового формата. Соперники для каждого участника будут определены посредством единой жеребьевки по швейцарской системе.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы команды будут распределены по четырем корзинам по 9 клубов в каждой. В Лиге конференций корзин будет шесть – по 6 команд.

Каждая команда проведет по два матча с представителями разных корзин – один дома, другой на выезде. В Лиге чемпионов и Лиге Европы запланировано по 8 туров, тогда как в Лиге конференций состоятся 6 игровых дней.

От Украины в еврокубках выступит 4 команды. Динамо стартует с Q2 Лиги чемпионов, Шахтер получил право сыграть в Q1 Лиги Европы (но есть шанс в случае ребаланса сразу попасть в основу ЛЕ), Александрия сыграет в Q2 Лиги конференций, как и 4-й представитель Украины (им станет Полесье, Карпаты или Кривбасс).

Уже известно 23 из 36 клубов-участников основного раунда ЛЧ 2025/26

  • Ливерпуль, Арсенал (Англия)
  • Наполи, Интер, Аталанта (Италия)
  • Барселона, Реал, Атлетико М, Атлетик Б, Вильярреал (Испания)
  • Бавария, Байер, Айнтрахт, Боруссия Д (Германия)
  • ПСЖ, Марсель, Монако (Франция)
  • ПСВ, Аякс (Нидерланды)
  • Спортинг Лиссабон (Португалия)
  • Галатасарай (Турция)
  • Славия Прага (Чехия)
  • Олимпиакос (Греция)

Участники основного раунда Лиги чемпионов 2025/26

Лига чемпионов 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 6
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igorgumeniuk27
Це той варіант, коли в ЛЧ може відбутися лише 1-2 зміни, в ЛЄ 5-7 змін, а в ЛК скоріш за все більше 10 змін порівняно з прогнозами 
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+1
Микола Унгурян
а що там з інформацією що ШД може напряму в гупу потрапити? вже не актуально?
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0
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