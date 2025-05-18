Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Лига чемпионов
18 мая 2025, 23:59 | Обновлено 19 мая 2025, 00:31
792
3

Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?

Киевуской команде надо пройти трех оппонентов, чтобы попасть в основу ЛЧ

18 мая 2025, 23:59 | Обновлено 19 мая 2025, 00:31
792
3
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Getty Images/Global Images Ukraine

После завершения 29-го тура УПЛ стало известно, что киевское Динамо стало чемпионом Украины сезона 2024/25.

Динамо вышло в Лигу чемпионов и начнет выступления со второго квалификационного раунда по Пути чемпионов. Чтобы попасть в групповой этап ЛЧ сезона 2025/26, киевлянам нужно пройти трех соперников.

Если команда выиграет все три раунда – сыграет в основном раунде Лиги чемпионов. Если выиграет один или два противостояния из трех – выйдет в основу Лигу Европы или Лигу конференций. Если проиграет все три раунда – останется без евроосени.

Возможный переход в другой еврокубковый турнир

Однако даже в случае поражений на определенных этапах у Динамо останутся шансы продолжить борьбу в других турнирах:

  • Если выиграть второй квалификационный раунд ЛЧ, но проиграть в третьем – команда попадет в четвертый раунд квалификации Лиги Европы, где будет шанс выйти в групповой этап ЛЕ или ЛК.
  • Если выиграть второй и третий квалификационные раунды, но проиграть в четвертом (Q4) ЛЧ – автоматический переход в групповой этап Лиги Европы.
  • Если проиграть уже во втором квалификационном раунде ЛЧ – Динамо переходит в третий квалификационный раунд Лиги Европы, а в случае победы – далее в четвертый квалифай, где снова будет шанс попасть в ЛЕ или ЛК.
  • Если же Динамо проиграет и во втором раунде ЛЧ, и затем в третьем квалификационном раунде ЛЕ – команда опустится в четвертый раунд квалификации Лиги конференций. Там будет либо последний шанс пробиться в групповой этап ЛК, либо вылет из еврокубков – самый неудачный сценарий, по которому два года назад прошел Днепр-1.

Потенциальные соперники Динамо

По Пути чемпионов будут выступать следующие команды, которые являются потенциальными соперниками Динамо на одном из трех этапов:

В первом раунде стартуют:

  • Мальме (Швеция), ФКСБ [Стяуа] (Румыния), Лудогорец (Болгария), Олімпія Любляна (Словения), Милсами (Молдова), Дріта (Косово), Кайрат (Казахстан), КуПС (Финляндия), Шелбурн (Ирландия), Ноа (Армения), РФШ (Латвия), Вікінгур (Фареры), Брейдаблик (Исландия), Линфилд (Северная Ирландия), Дифферданж (Люксембург), Жальгирис (Литва), Хамрун Спартанс (Мальта), Иберия 1999 (Грузия), Эгнатия (Албания), Левадия (Эстония), динамо минск (беларусь) – не соперник, Шкендия (Северная Македония), Интер Эскальдес (Андорра), Нью-Сейнтс (Уэльс), Будучност (Черногория), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), Виртус (Сан-Марино)

Во втором раунде стартуют:

  • Динамо Киев (Украина), Црвена Звезда (Сербия), Карабах (Азербайджан), Слован Братислава (Словакия)

В четвертом раунде стартуют:

  • Селтик (Шотландия), Базель (Швейцария), Буде-Глимт (Норвегия) и кто-то из Австрии

Участники Лиги чемпионов 2025/26

Інфографіка

По теме:
«За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ
ФОТО. «Иди нах*й, бро». Звезда Динамо ответил хейтеру после чемпионства
Приложил свою руку. Бущан отреагировал на чемпионство Динамо
Динамо Киев Лига чемпионов статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безжалостный VAR. Наполи потерял очки с Пармой
Футбол | 19 мая 2025, 00:05 0
Безжалостный VAR. Наполи потерял очки с Пармой
Безжалостный VAR. Наполи потерял очки с Пармой

Команды сыграли в нулевую ничью

Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Бокс | 18 мая 2025, 10:02 2
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»

Украинец выделил Эвандера Холифилда

На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
Футбол | 18.05.2025, 09:13
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
ФОТО. Динамо показало, как будет выглядеть эмблема клуба после чемпионства
Футбол | 18.05.2025, 17:44
ФОТО. Динамо показало, как будет выглядеть эмблема клуба после чемпионства
ФОТО. Динамо показало, как будет выглядеть эмблема клуба после чемпионства
Не сдержался. Камеры зафиксировали эмоциональную выходку Трубина
Футбол | 18.05.2025, 10:46
Не сдержался. Камеры зафиксировали эмоциональную выходку Трубина
Не сдержался. Камеры зафиксировали эмоциональную выходку Трубина
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Первый Среди Равных
"шлях чемпіонів" - це коли граєш з чемпіоном Албанії, Боснії чи Молдови? Вони і це не пройдуть. 
Ответить
0
apepa
Кубок Кремля вот турнир для дырявых...
Ответить
-1
Генерал Писькотряс
ЛЧ динамо не светит ☝️
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Вы должны мне помочь». У Левандовски есть просьба к Ямалю и Рафинье
«Вы должны мне помочь». У Левандовски есть просьба к Ямалю и Рафинье
17.05.2025, 02:15
Футбол
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
17.05.2025, 00:21 2
Бокс
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
17.05.2025, 07:46 7
Футбол
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
17.05.2025, 08:21 3
Бокс
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
17.05.2025, 15:30 30
Футбол
Реал готовит трансфер трех звезд. Перес хочет сорвать летний рынок
Реал готовит трансфер трех звезд. Перес хочет сорвать летний рынок
17.05.2025, 01:37
Футбол
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
17.05.2025, 05:02
Бокс
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
17.05.2025, 02:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем