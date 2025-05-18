Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?

После завершения 29-го тура УПЛ стало известно, что киевское Динамо стало чемпионом Украины сезона 2024/25.

Динамо вышло в Лигу чемпионов и начнет выступления со второго квалификационного раунда по Пути чемпионов. Чтобы попасть в групповой этап ЛЧ сезона 2025/26, киевлянам нужно пройти трех соперников.

Если команда выиграет все три раунда – сыграет в основном раунде Лиги чемпионов. Если выиграет один или два противостояния из трех – выйдет в основу Лигу Европы или Лигу конференций. Если проиграет все три раунда – останется без евроосени.

Возможный переход в другой еврокубковый турнир

Однако даже в случае поражений на определенных этапах у Динамо останутся шансы продолжить борьбу в других турнирах:

Если выиграть второй квалификационный раунд ЛЧ, но проиграть в третьем – команда попадет в четвертый раунд квалификации Лиги Европы, где будет шанс выйти в групповой этап ЛЕ или ЛК.

Если выиграть второй и третий квалификационные раунды, но проиграть в четвертом (Q4) ЛЧ – автоматический переход в групповой этап Лиги Европы.

Если проиграть уже во втором квалификационном раунде ЛЧ – Динамо переходит в третий квалификационный раунд Лиги Европы, а в случае победы – далее в четвертый квалифай, где снова будет шанс попасть в ЛЕ или ЛК.

Если же Динамо проиграет и во втором раунде ЛЧ, и затем в третьем квалификационном раунде ЛЕ – команда опустится в четвертый раунд квалификации Лиги конференций. Там будет либо последний шанс пробиться в групповой этап ЛК, либо вылет из еврокубков – самый неудачный сценарий, по которому два года назад прошел Днепр-1.

Потенциальные соперники Динамо

По Пути чемпионов будут выступать следующие команды, которые являются потенциальными соперниками Динамо на одном из трех этапов:

В первом раунде стартуют:

Мальме (Швеция), ФКСБ [Стяуа] (Румыния), Лудогорец (Болгария), Олімпія Любляна (Словения), Милсами (Молдова), Дріта (Косово), Кайрат (Казахстан), КуПС (Финляндия), Шелбурн (Ирландия), Ноа (Армения), РФШ (Латвия), Вікінгур (Фареры), Брейдаблик (Исландия), Линфилд (Северная Ирландия), Дифферданж (Люксембург), Жальгирис (Литва), Хамрун Спартанс (Мальта), Иберия 1999 (Грузия), Эгнатия (Албания), Левадия (Эстония), динамо минск (беларусь) – не соперник, Шкендия (Северная Македония), Интер Эскальдес (Андорра), Нью-Сейнтс (Уэльс), Будучност (Черногория), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), Виртус (Сан-Марино)

Во втором раунде стартуют:

Динамо Киев (Украина), Црвена Звезда (Сербия), Карабах (Азербайджан), Слован Братислава (Словакия)

В четвертом раунде стартуют:

Селтик (Шотландия), Базель (Швейцария), Буде-Глимт (Норвегия) и кто-то из Австрии

Участники Лиги чемпионов 2025/26

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