Таблица УПЛ. Динамо стало чемпионом, Александрия отфиксировала второе место
17 и 18 мая состоялись матчи предпоследнего, 29-го тура УПЛ
17 и 18 мая состоялись поединки поредпоследнего, 29-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Три игры были проведены одновременно в субботу, еще пять прошли в одно время в воскресенье.
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Киевское Динамо сыграло вничью с Черноморцем (1:1) и стало чемпионом Украины в 17-й раз (Шахтер имеет 15 титулов).
Александрия победила Верес (3:1) и отфиксировала второе место, не дав приблизиться Шахтеру, который разгромил Ингулец (4:1).
Топ-6 УПЛ за тур до конца: Динамо Киев (69), Александрия (66), Шахтер (59), Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46).
Динамо имеет перевес над Александрией в личных встречах, поэтому чемпионство уже в кармане. Киевская команда сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
Шахтер начнет с 1-го раунда отбора Лиги Европы (хотя есть шанс на прямой выход в основу ЛЕ, если останется вакантным место для победителя Лиги конференций).
Александрия отправляется во 2-й раунд квалификации Лиги конференций, а за 4-е еврокубковое место борьба продолжается. В последнем туре Полесье будет принимать Кривбасс, а Карпаты сыграют на выезде против Зари.
Борьбу за выживание ведут: Ворскла (26), Левый Берег (26), Ингулец (23), досрочно вылетел из элиты Черноморец (22).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25:
- 1-е место УПЛ (Динамо) – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины (Шахтер) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ (Александрия) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 4-е место УПЛ (Полесье, Карпаты, Кривбасс) – Лига конференций, Q2
⚽️ Украинская Премьер-лига
29-й тур. 17–18 мая
🔹 17 мая (суббота)
- 13:00. Заря Луганск – Полесье Житомир – 0:1
- 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Оболонь Киев – 1:0
- 13:00. Колос Ковалевка – Карпаты Львов – 2:1
🔹 18 мая (воскресенье)
- 15:30. Ингулец Петрово – Шахтер Донецк – 1:4
- 15:30. Левый Берег Киев – Рух Львов – 1:0
- 15:30. ЛНЗ Черкассы – Ворскла Полтава – 0:0
- 15:30. Александрия – Верес Ровно – 3:1
- 15:30. Черноморец Одесса – Динамо Киев – 1:1
🏆 Турнирная таблица
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Тільки у перед!
Тільки до зірок!
Тільки Ди-на-моооооо.....!!!
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