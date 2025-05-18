Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица УПЛ. Динамо стало чемпионом, Александрия отфиксировала второе место
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 17:30 | Обновлено 18 мая 2025, 18:16
4159
7

Таблица УПЛ. Динамо стало чемпионом, Александрия отфиксировала второе место

17 и 18 мая состоялись матчи предпоследнего, 29-го тура УПЛ

18 мая 2025, 17:30 | Обновлено 18 мая 2025, 18:16
4159
7
Таблица УПЛ. Динамо стало чемпионом, Александрия отфиксировала второе место
ФК Динамо

17 и 18 мая состоялись поединки поредпоследнего, 29-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Три игры были проведены одновременно в субботу, еще пять прошли в одно время в воскресенье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо сыграло вничью с Черноморцем (1:1) и стало чемпионом Украины в 17-й раз (Шахтер имеет 15 титулов).

Александрия победила Верес (3:1) и отфиксировала второе место, не дав приблизиться Шахтеру, который разгромил Ингулец (4:1).

Топ-6 УПЛ за тур до конца: Динамо Киев (69), Александрия (66), Шахтер (59), Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46).

Динамо имеет перевес над Александрией в личных встречах, поэтому чемпионство уже в кармане. Киевская команда сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Шахтер начнет с 1-го раунда отбора Лиги Европы (хотя есть шанс на прямой выход в основу ЛЕ, если останется вакантным место для победителя Лиги конференций).

Александрия отправляется во 2-й раунд квалификации Лиги конференций, а за 4-е еврокубковое место борьба продолжается. В последнем туре Полесье будет принимать Кривбасс, а Карпаты сыграют на выезде против Зари.

Борьбу за выживание ведут: Ворскла (26), Левый Берег (26), Ингулец (23), досрочно вылетел из элиты Черноморец (22).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25:

  • 1-е место УПЛ (Динамо) – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины (Шахтер) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ (Александрия) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 4-е место УПЛ (Полесье, Карпаты, Кривбасс) – Лига конференций, Q2

⚽️ Украинская Премьер-лига

29-й тур. 17–18 мая

🔹 17 мая (суббота)

  • 13:00. Заря Луганск – Полесье Житомир – 0:1
  • 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Оболонь Киев – 1:0
  • 13:00. Колос Ковалевка – Карпаты Львов – 2:1

🔹 18 мая (воскресенье)

  • 15:30. Ингулец Петрово – Шахтер Донецк – 1:4
  • 15:30. Левый Берег Киев – Рух Львов – 1:0
  • 15:30. ЛНЗ Черкассы – Ворскла Полтава – 0:0
  • 15:30. Александрия – Верес Ровно – 3:1
  • 15:30. Черноморец Одесса – Динамо Киев – 1:1

🏆 Турнирная таблица

По теме:
Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству трофеев в независимой Украине
ФОТО. Динамо показало, как будет выглядеть эмблема клуба после чемпионства
Ничья с привкусом победы. Динамо стало чемпионом Украины 2024/25!
статистические расклады Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Футбол | 17 мая 2025, 21:01 2
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?

Орлы одолели Манчестер Сити со счетом 1:0 в решающем поединке турнира

Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Бокс | 17 мая 2025, 22:30 0
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека

В Киеве прошел интересный вечер бокса

Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Севильей
Футбол | 18.05.2025, 18:30
Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Севильей
Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Севильей
ЛУПАШКО: «Заберите у Динамо трех защитников и Ярмоленко – рисунка не будет»
Футбол | 18.05.2025, 02:04
ЛУПАШКО: «Заберите у Динамо трех защитников и Ярмоленко – рисунка не будет»
ЛУПАШКО: «Заберите у Динамо трех защитников и Ярмоленко – рисунка не будет»
Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.05.2025, 12:50
Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas77
Ми з тобой завжди!
Наш славетний клуб!
Тільки у перед!
Тільки до зірок!
Тільки Ди-на-моооооо.....!!! 
Ответить
+4
Airwolf77
Вітаю киян і вболівальників Динамо із золотими медалями! 
Ответить
+2
Avaksi
Чорноморець вилетів, але по іншим місцям буде заруба. Ще і Оболонь до компанії можна додати
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
kadaad
Не могу понять, как Динамо собирается кого-нибудь пройти в основу ЛЧ, если не в состоянии обыграть даже команду которая на самом дне в типа "премьер" лиге ЧУ!?
Ответить
0
Lulinnha
А ведь не так давно по результатам Александрия могла сыграть в квалификации ЛЧ. А сейчас ЛЕ. 
Главное им везения чтобы попасть в основной раунд ЛЕ. И сыграть против команд из топ лиги. 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
18.05.2025, 09:13 9
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
17.05.2025, 00:21 2
Бокс
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
17.05.2025, 00:12 1
Футбол
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
16.05.2025, 21:08
Теннис
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
18.05.2025, 08:41 10
Футбол
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
17.05.2025, 05:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем