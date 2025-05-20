Невероятное в Хорватии. Президент с трофеем будет ждать на автостраде
Три команды претендуют на чемпионство: Риека, Динамо Загреб, Хайдук
Невероятная интрига сложилась в чемпионате Хорватии 2024/25 по футболу. Три команды претендуют на титул перед последним туром.
Президент Хорватской футбольной федерации вместе с трофеем чемпионата планирует ждать развязки невероятной трехсторонней гонки за титул где-то у автострады.
Как только станет известно, кто станет чемпионом – Риека, Динамо Загреб или Хайдук – трофей отправится в соответствующем направлении.
Скорее всего, президент и кубок будут дежурить неподалеку от съезда с автострады возле Босилево – эта точка находится менее чем в часе езды от Риеки и Загреба, но примерно в двух часах от Шибеника, где Хайдук проведет свой матч.
Чемпион Хорватии определится в последнем туре. Трофей должен отправиться туда, где будет праздник!
Лидеры перед последним туром: Риека (62), Динамо Загреб (62), Хайдук (60).
Все зависит от результатов последнего тура (25 мая): Риека – Славен Белупо, Динамо Загреб – Вараждин, Шибеник – Хайдук.
Риеке нужна победа, чтобы стать чемпионом, а загребское Динамо рассчитывает на осечку главного конкурента.
Где президент с трофеем будет ждать информацию о чемпионе Хорватии?
Турнирная таблица чемпионата Хорватии
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