В среду, 24 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Хорватии между «Ульяником» и «Осиеком».

Встречу принимал стадион «Стадион Веруда» в Пуле. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.

Гости добыли уверенную победу со счетом 4:0, а дебютным голом в составе «Осиека» отличился Александр Петрусенко. Украинец перебрался в хорватский клуб этим летом из «Антальяспора».

Петрусенко является воспитанником киевского «Динамо».

Кубок Хорватии. 1/16 финала

Ульяник – Осиек – 0:4

Голы: Солина, 10, шопов, 65, Петрусенко, 86, Туре, 87

ВИДЕО. Первый гол. Как воспитанник Динамо забил в Хорватии