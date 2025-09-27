ВИДЕО. Первый гол. Как воспитанник Динамо забил в Хорватии
Александр Петрусенко отличился первым голом за «Осиек»
В среду, 24 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Хорватии между «Ульяником» и «Осиеком».
Встречу принимал стадион «Стадион Веруда» в Пуле. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.
Гости добыли уверенную победу со счетом 4:0, а дебютным голом в составе «Осиека» отличился Александр Петрусенко. Украинец перебрался в хорватский клуб этим летом из «Антальяспора».
Петрусенко является воспитанником киевского «Динамо».
Кубок Хорватии. 1/16 финала
Ульяник – Осиек – 0:4
Голы: Солина, 10, шопов, 65, Петрусенко, 86, Туре, 87
Oleksandr Petrusenko zabio je svoj prvi službeni pogodak za Bijelo-plave! 👏 pic.twitter.com/bdpeVVy1Aw— NK Osijek (@nkosijek) September 25, 2025
