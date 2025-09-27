Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Первый гол. Как воспитанник Динамо забил в Хорватии
Другие новости
27 сентября 2025, 12:02 |
199
0

ВИДЕО. Первый гол. Как воспитанник Динамо забил в Хорватии

Александр Петрусенко отличился первым голом за «Осиек»

27 сентября 2025, 12:02 |
199
0
ВИДЕО. Первый гол. Как воспитанник Динамо забил в Хорватии
Осиек

В среду, 24 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Хорватии между «Ульяником» и «Осиеком».

Встречу принимал стадион «Стадион Веруда» в Пуле. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли уверенную победу со счетом 4:0, а дебютным голом в составе «Осиека» отличился Александр Петрусенко. Украинец перебрался в хорватский клуб этим летом из «Антальяспора».

Петрусенко является воспитанником киевского «Динамо».

Кубок Хорватии. 1/16 финала

Ульяник – Осиек – 0:4

Голы: Солина, 10, шопов, 65, Петрусенко, 86, Туре, 87

ВИДЕО. Первый гол. Как воспитанник Динамо забил в Хорватии

По теме:
ВИДЕО. Как Торино выбило из Кубка Италии команду знаменитого Джилардино
Аль-Иттихад – Аль-Наср – 0:2. Как забили Мане и Роналду. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Дубль бразильца принес победу звездному саудовскому клубу
видео голов и обзор Осиек Александр Петрусенко Кубок Хорватии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Футбол | 26 сентября 2025, 19:44 2
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»

Бывший тренер «сине-желтых» прокомментировал отсутствие Артема Степанова на чемпионате мира U-20

Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Футбол | 27 сентября 2025, 07:00 11
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может

Футболист останется в клубе

Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 26.09.2025, 19:55
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Ястремская покинула супертурнир в Пекине, проиграв стартовый матч испанке
Теннис | 27.09.2025, 07:47
Ястремская покинула супертурнир в Пекине, проиграв стартовый матч испанке
Ястремская покинула супертурнир в Пекине, проиграв стартовый матч испанке
ПСЖ – Осер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 27.09.2025, 12:44
ПСЖ – Осер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ПСЖ – Осер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 5
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 2
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем