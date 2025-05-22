Украинка в составе Осиека стала обладательницей Кубка Хорватии

21-летняя украинская защитница «Осиека» Карина Чувилка стала победительницей Кубка Хорватии. В финальной игре команда одолела «Хайдук».

Чувилка вышла на поле с первых минут и провела весь матч.

«Осиек» начал игру неудачно – уже на 14-й минуте игроки «Хайдука» вели в счете 2:0.

Во втором тайме все кардинально изменилось, и основное время завершилось вничью 2:2.

В серии пенальти победу одержали представительницы «Осиека» – 5:4.

Женский Кубок Хорватии. Финал

Хайдук – Осиек – 2:2 (по пенальти: 4:5)

Голы: Гребенар, 4, Багарич, 15, – Брнич, 48 (автогол), Беднарова, 50