Украинка в составе Осиека стала обладательницей Кубка Хорватии
Карина Чувилка отыграла весь матч в финале
21-летняя украинская защитница «Осиека» Карина Чувилка стала победительницей Кубка Хорватии. В финальной игре команда одолела «Хайдук».
Чувилка вышла на поле с первых минут и провела весь матч.
«Осиек» начал игру неудачно – уже на 14-й минуте игроки «Хайдука» вели в счете 2:0.
Во втором тайме все кардинально изменилось, и основное время завершилось вничью 2:2.
В серии пенальти победу одержали представительницы «Осиека» – 5:4.
Женский Кубок Хорватии. Финал
Хайдук – Осиек – 2:2 (по пенальти: 4:5)
Голы: Гребенар, 4, Багарич, 15, – Брнич, 48 (автогол), Беднарова, 50
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