Украина. Премьер лига19 июля 2026, 11:04 | Обновлено 19 июля 2026, 11:06
31
0
История противостояний Шахтера и хорватских команд в товарищеских матчах
Вспомним все поединки горняков против представителей Хорватии в товарищеских матчах с 1991 года
19 июля 2026, 11:04 | Обновлено 19 июля 2026, 11:06
31
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Донецкий Шахтер на предсезонном сборе в Словении сыграет три товарищеских матча против команд из Хорватии:
- 19 июля – Рудеш
- 21 июля – Славен Белупо
- 23 июля – Горица
По этому поводу вспомним, как раньше играл Шахтер с хорватскими командами в товарищеских матчах во времена независимости Украины.
Все товарищеские матчи донецкого Шахтера против команд из Хорватии за время независимости Украины
- 2025: Горица – 1:0 (Эгиналду)
- 2025: Динамо З. – 2:2 (Кевин, Т. Степаненко)
- 2024: Динамо З. – 2:2 (А. Бондаренко, Кевин)
- 2024: Динамо З. – 0:1
- 2024: Хайдук – 1:1 (Л. Траоре)
- 2022: Хайдук – 3:3 (Д. Топалов, П. Стасюк, А. Борячук)
- 2019: Хайдук – 1:4 (Дентиньо)
- 2018: Динамо З. – 0:1
- 2016: Динамо З. – 2:0 (Эдуардо, Тайсон)
- 2015: Динамо З. – 1:1 (Луис Адриану)
- 2009: Осиек – 0:1
- 2006: Динамо З. – 2:0 (аг, Жадсон)
- 2005: Динамо З. – 1:1 (А. Пуканыч)
- 2004: Динамо З. – 1:1 (Ч. Марика)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 июля 2026, 03:56 2
Даже дубль от капитана не спас Францию от неудачи
Бокс | 18 июля 2026, 22:22 2
Украинец выделил легендарного Али
Футбол | 19.07.2026, 08:32
Футбол | 19.07.2026, 03:05
Футбол | 18.07.2026, 10:13
Комментарии 0
Популярные новости
18.07.2026, 08:38 38
18.07.2026, 04:32 9
17.07.2026, 20:05 6
18.07.2026, 06:12 1
18.07.2026, 10:57 39
18.07.2026, 11:14 5
18.07.2026, 09:06 28
17.07.2026, 09:32 12