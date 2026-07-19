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Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 11:04 | Обновлено 19 июля 2026, 11:06
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0

История противостояний Шахтера и хорватских команд в товарищеских матчах

Вспомним все поединки горняков против представителей Хорватии в товарищеских матчах с 1991 года

19 июля 2026, 11:04 | Обновлено 19 июля 2026, 11:06
31
0
История противостояний Шахтера и хорватских команд в товарищеских матчах
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер на предсезонном сборе в Словении сыграет три товарищеских матча против команд из Хорватии:

  • 19 июля – Рудеш
  • 21 июля – Славен Белупо
  • 23 июля – Горица

По этому поводу вспомним, как раньше играл Шахтер с хорватскими командами в товарищеских матчах во времена независимости Украины.

Все товарищеские матчи донецкого Шахтера против команд из Хорватии за время независимости Украины

  • 2025: Горица – 1:0 (Эгиналду)
  • 2025: Динамо З. – 2:2 (Кевин, Т. Степаненко)
  • 2024: Динамо З. – 2:2 (А. Бондаренко, Кевин)
  • 2024: Динамо З. – 0:1
  • 2024: Хайдук – 1:1 (Л. Траоре)
  • 2022: Хайдук – 3:3 (Д. Топалов, П. Стасюк, А. Борячук)
  • 2019: Хайдук – 1:4 (Дентиньо)
  • 2018: Динамо З. – 0:1
  • 2016: Динамо З. – 2:0 (Эдуардо, Тайсон)
  • 2015: Динамо З. – 1:1 (Луис Адриану)
  • 2009: Осиек – 0:1
  • 2006: Динамо З. – 2:0 (аг, Жадсон)
  • 2005: Динамо З. – 1:1 (А. Пуканыч)
  • 2004: Динамо З. – 1:1 (Ч. Марика)
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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