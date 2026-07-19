История противостояний Шахтера и хорватских команд в товарищеских матчах

Донецкий Шахтер на предсезонном сборе в Словении сыграет три товарищеских матча против команд из Хорватии:

19 июля – Рудеш

21 июля – Славен Белупо

23 июля – Горица

По этому поводу вспомним, как раньше играл Шахтер с хорватскими командами в товарищеских матчах во времена независимости Украины.

Все товарищеские матчи донецкого Шахтера против команд из Хорватии за время независимости Украины