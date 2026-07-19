19.07.2026 17:00 - : -
Украина. Премьер лига19 июля 2026, 09:14 |
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Шахтер – Рудеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
19 июля 2026, 09:14 |
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Донецкий Шахтер проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.
19 июля в 17:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Рудеш.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.
Шахтер – Рудеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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