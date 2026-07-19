Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Рудеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
19.07.2026 17:00 - : -
Рудеш
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 09:14 |
116
0

Шахтер – Рудеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

19 июля 2026, 09:14 |
116
0
Шахтер – Рудеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Донецкий Шахтер проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.

19 июля в 17:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Рудеш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

Шахтер – Рудеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ФОТО. Журналистка Шахтера показала жаркие снимки с отпуска
«Это абсурд». Бразильский журналист отреагировал на предложение Шахтера
Карпаты завершили сбор и вернутся во Львов
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Рудеш Шахтер Донецк Арда Туран
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 18 июля 2026, 09:46 0
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты

Эй-Джей поместил украинца на первую строчку

Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
Футбол | 18 июля 2026, 09:17 7
Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту

Илья Скоропашкин дал совет украинскому вингеру

Англия в третий раз в истории забила 6 голов в матче чемпионата мира
Футбол | 19.07.2026, 02:23
Англия в третий раз в истории забила 6 голов в матче чемпионата мира
Англия в третий раз в истории забила 6 голов в матче чемпионата мира
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Футбол | 19.07.2026, 03:05
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мирон Маркевич дал прогноз на финал чемпионата мира Испания – Аргентина
Футбол | 19.07.2026, 09:00
Мирон Маркевич дал прогноз на финал чемпионата мира Испания – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на финал чемпионата мира Испания – Аргентина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 17
Футбол
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
17.07.2026, 20:02 59
Волейбол
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 7
Бокс
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
17.07.2026, 08:51 3
Футбол
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
19.07.2026, 07:17 2
Бокс
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем