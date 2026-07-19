Шахтер – Рудеш – 5:0. Разгром в Словении. Видео голов и обзор
Смотрите 19 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Донецкий Шахтер провел первый контрольный матч на сборах в межсезонье.
19 июля в 17:00 Шахтер разгромил хорватский клуб Рудеш (5:0).
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Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Горняки забили первый гол на 18-й минуте. Егор Назарина со штрафного открыл счет для Шахтера (1:0).
Во втором тайме отличились: Бруниньо (48 мин, 79 мин), Невертон (65 мин), Педриньо (74 мин).
Шахтер выиграл золотые медали УПЛ 2025/26 и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.
🔹 Товарищеский матч. 19 июля 2026. Словения
17:00. Шахтер (Украина) – Рудеш (Хорватия) – 5:0
Голы: Егор Назарина, 18, Бруниньо, 48, 79, Невертон, 65, Педриньо, 74
Шахтер (старт): Твардовский, Винисиус, Грам, Караваев, Матвиенко (кап), Цуканов, Назарина, Алиссон, Лукас, Мейреллиш, Проспер.
Запас: Арройо, Бондар, Гочолейшвили, Педро Энрике, Азаров, Марлон, Педриньо, Невертон, Райан, Бруниньо, Кауан Элиас.
ГОЛ! 1:0. Егор Назарина, 18 мин
Видеозапись матча
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