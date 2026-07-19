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Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 16:57 | Обновлено 19 июля 2026, 17:26
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Шахтер – Рудеш. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

19 июля 2026, 16:57 | Обновлено 19 июля 2026, 17:26
616
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Шахтер – Рудеш. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Шахтер
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Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Рудеш» – 1:0

Голы: Назарина, 18

«Шахтер»: Твардовский – Караваев, Матвиенко, Грамм, Винисиус – Цуканов, Назарина, Лукас – Проспер, Мейреллиш, Алиссон.

Запасные: Арройо, Бондарь, Гочолейшвили, Педриньо Азеведо, Азарови, Марлон, Педриньо да Силва, Невертон, Райан, Бруниньо, Элиас.

«Рудеш»: Рогич – Шушак, Живулич, Стольник, Целяк – Полдругац, Джорич, Фернандеш – Колега, Корач, Зайц.

Запасные: Джуркович, Холевац, Онорио, Илечич, Каменар, Перанович, Плазон, Райфу, Шпекулюк, Удовичич.

Стадион: «Национальный футбольный центр» (Брдо, Словения).

В воскресенье, 19-го июля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и хорватский «Рудеш». Матч пройдет в Брдо, на поле стадиона «Национальный футбольный центр», начало в 17:00.

Команда Арда Турана в процессе подготовки к новому сезону переходит к товарищеским матчам. И первым соперником действующего чемпиона Украины станет новичок хорватской Высшей лиги – «Рудеш», который выиграл второй дивизион в своей стране в прошлой кампании.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Рудеш», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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