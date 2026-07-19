Шахтер – Рудеш. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка
Товарищеский матч.
«Шахтер» – «Рудеш» – 1:0
Голы: Назарина, 18
«Шахтер»: Твардовский – Караваев, Матвиенко, Грамм, Винисиус – Цуканов, Назарина, Лукас – Проспер, Мейреллиш, Алиссон.
Запасные: Арройо, Бондарь, Гочолейшвили, Педриньо Азеведо, Азарови, Марлон, Педриньо да Силва, Невертон, Райан, Бруниньо, Элиас.
«Рудеш»: Рогич – Шушак, Живулич, Стольник, Целяк – Полдругац, Джорич, Фернандеш – Колега, Корач, Зайц.
Запасные: Джуркович, Холевац, Онорио, Илечич, Каменар, Перанович, Плазон, Райфу, Шпекулюк, Удовичич.
Стадион: «Национальный футбольный центр» (Брдо, Словения).
В воскресенье, 19-го июля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и хорватский «Рудеш». Матч пройдет в Брдо, на поле стадиона «Национальный футбольный центр», начало в 17:00.
Команда Арда Турана в процессе подготовки к новому сезону переходит к товарищеским матчам. И первым соперником действующего чемпиона Украины станет новичок хорватской Высшей лиги – «Рудеш», который выиграл второй дивизион в своей стране в прошлой кампании.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Рудеш», за которой можно следить в украинской версии сайта.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француз не видит смысла в матче за третье место на ЧМ-2026
Смотрите видеообзор матча за 3-е место чемпионата мира 2026