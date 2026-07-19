Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на первый летний спарринг
19 июля в 17:00 горняки сыграют с хорватским клубом Рудеш
Назван стартовый состав донецкого Шахтера на первый контрольный матч на сборах в межсезонье.
19 июля в 17:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Рудеш.
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Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основном раунде Лиги чемпионов.
Стартовый состав Шахтера на товарищеский матч с клубом Рудеш
Шахтар: Твардовский, Винисиус, Грам, Караваев, Матвиенко (кап), Цуканов, Назарина, Алиссон, Лукас, Мейреллиш, Проспер.
Запас: Арройо, Бондар, Гочолейшвили, Педро Энрике, Азаров, Марлон, Педриньо, Невертон, Райан, Бруниньо, Кауан Элиас.
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