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  4. Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на первый летний спарринг
Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 16:23 | Обновлено 19 июля 2026, 16:29
580
0

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на первый летний спарринг

19 июля в 17:00 горняки сыграют с хорватским клубом Рудеш

19 июля 2026, 16:23 | Обновлено 19 июля 2026, 16:29
580
0
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на первый летний спарринг
ФК Шахтер. Арда Туран
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Назван стартовый состав донецкого Шахтера на первый контрольный матч на сборах в межсезонье.

19 июля в 17:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Рудеш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основном раунде Лиги чемпионов.

Стартовый состав Шахтера на товарищеский матч с клубом Рудеш

Шахтар: Твардовский, Винисиус, Грам, Караваев, Матвиенко (кап), Цуканов, Назарина, Алиссон, Лукас, Мейреллиш, Проспер.

Запас: Арройо, Бондар, Гочолейшвили, Педро Энрике, Азаров, Марлон, Педриньо, Невертон, Райан, Бруниньо, Кауан Элиас.

Инфографика

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рудеш стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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