Конкурентка Леманн. Украинская футболистка показала себя в раздевалке

21-летняя украинская игрок хорватского «Осиека» Карина Чувилка показала себя в раздевалке.

Девушка похвасталась своей фигурой в джинсах и белой блузке с соблазнительным вырезом.

Первую часть сезона Карина провела в «Полесье», а зимой переехала в хорватский «Осиек».

Девушка сразу же стала основным игроком команды.

До хорватского клуба у Чувилки были еще выступления за харьковские «Металлист-1925», «Жилстрой-2» и «Жилстрой-1». Также украинская игрок выступала за «Ворсклу».