Другие новости16 мая 2025, 03:10 | Обновлено 16 мая 2025, 03:31
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Конкурентка Леманн. Украинская футболистка показала себя в раздевалке
Игрок хорватского «Осиека» Карина Чувилка восхищает болельщиков
16 мая 2025, 03:10 | Обновлено 16 мая 2025, 03:31
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21-летняя украинская игрок хорватского «Осиека» Карина Чувилка показала себя в раздевалке.
Девушка похвасталась своей фигурой в джинсах и белой блузке с соблазнительным вырезом.
Первую часть сезона Карина провела в «Полесье», а зимой переехала в хорватский «Осиек».
Девушка сразу же стала основным игроком команды.
До хорватского клуба у Чувилки были еще выступления за харьковские «Металлист-1925», «Жилстрой-2» и «Жилстрой-1». Также украинская игрок выступала за «Ворсклу».
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