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16 мая 2025, 03:10 | Обновлено 16 мая 2025, 03:31
107
0

Конкурентка Леманн. Украинская футболистка показала себя в раздевалке

Игрок хорватского «Осиека» Карина Чувилка восхищает болельщиков

16 мая 2025, 03:10 | Обновлено 16 мая 2025, 03:31
107
0
Конкурентка Леманн. Украинская футболистка показала себя в раздевалке
instagram.com/kchuvilka

21-летняя украинская игрок хорватского «Осиека» Карина Чувилка показала себя в раздевалке.

Девушка похвасталась своей фигурой в джинсах и белой блузке с соблазнительным вырезом.

Первую часть сезона Карина провела в «Полесье», а зимой переехала в хорватский «Осиек».

Девушка сразу же стала основным игроком команды.

До хорватского клуба у Чувилки были еще выступления за харьковские «Металлист-1925», «Жилстрой-2» и «Жилстрой-1». Также украинская игрок выступала за «Ворсклу».

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фото Осиек lifestyle Алиша Леманн
Александр Сильченко Источник: Instagram
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