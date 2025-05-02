Украинская футболистка устроила фотосессию в соблазнительном платье

21-летняя футболистка хорватского «Осиека» Карина Чувилка снялась в фотосессии в соблазнительном платье.

Поклонники в социальных сетях уже призывали девушку идти в модельный бизнес.

Карина Чувилка – воспитанница харьковского футбола. Начинала играть в команде «Металлист 1925». Впоследствии выступала за «Жилстрой-2» из Харькова и полтавскую «Ворсклу».

В украинском футболе о себе заявила в «Жилстрой-1» и житомирском «Полесье».

Зимой 2025 стала игроком хорватского «Осиека», где сразу же получила место в основном составе.