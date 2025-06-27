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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 04:26 | Обновлено 27 июня 2025, 04:32
62
0

Аль-Хиляль – Пачука. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в третьем туре клубного чемпионата мира

27 июня 2025, 04:26 | Обновлено 27 июня 2025, 04:32
62
0
Аль-Хиляль – Пачука. Видео голов и обзор матча (обновляется)
FIFA Club World Cup

27 июня в третьем туре клубного чемпионата мира в группе Н встретились «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и мексиканская «Пачука».

В этом матче мексиканские играли за престиж, ведь в любом случае покидают турнир, а вот у «Аль-Хиляля» есть шансы продолжить борьбу, но для этого нужно было выигрывать.

На 22-й минуте матча Салем Аль-Давсари открыл счет. Получив пас от партнера форвард «Аль-Хиляля» эффектно перебросил голкипера «Пачуки».

Клубный чемпионат мира. 3-й тур

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Пачука (Мексика) – 1:0 (первый тайм)

Голы: С. Аль-Давсари, 22

Видео голов и обзор матча

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Аль-Хиляль Пачука видео голов и обзор клубный чемпионат мира по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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