Аль-Хиляль – Пачука. Видео голов и обзор матча (обновляется)

27 июня в третьем туре клубного чемпионата мира в группе Н встретились «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и мексиканская «Пачука».

В этом матче мексиканские играли за престиж, ведь в любом случае покидают турнир, а вот у «Аль-Хиляля» есть шансы продолжить борьбу, но для этого нужно было выигрывать.

На 22-й минуте матча Салем Аль-Давсари открыл счет. Получив пас от партнера форвард «Аль-Хиляля» эффектно перебросил голкипера «Пачуки».

Клубный чемпионат мира. 3-й тур

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Пачука (Мексика) – 1:0 (первый тайм)

Голы: С. Аль-Давсари, 22

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