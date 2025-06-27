Аль-Хиляль – Пачука. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в третьем туре клубного чемпионата мира
27 июня в третьем туре клубного чемпионата мира в группе Н встретились «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и мексиканская «Пачука».
В этом матче мексиканские играли за престиж, ведь в любом случае покидают турнир, а вот у «Аль-Хиляля» есть шансы продолжить борьбу, но для этого нужно было выигрывать.
На 22-й минуте матча Салем Аль-Давсари открыл счет. Получив пас от партнера форвард «Аль-Хиляля» эффектно перебросил голкипера «Пачуки».
Клубный чемпионат мира. 3-й тур
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Пачука (Мексика) – 1:0 (первый тайм)
Голы: С. Аль-Давсари, 22
Видео голов и обзор матча
AL HILAL TAKES THE LEAD!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 27, 2025
Group H is wide open 👀 @Alhilal_EN
Catch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game. Free. | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #HILPAC pic.twitter.com/zav5edUhTa
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