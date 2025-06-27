Индзаги удалось вывести Аль-Хиляль в 1/8 финала клубного чемпионата мира

27 июня в матче третьего тура клубного чемпионата мира в группе Н встретились «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) и «Пачука» (Мексика).

«Аль-Хиляль» был вынужден побеждать в этой игре, чтобы рассчитывать на 1/8 финала - и это команде удалось.

На 22-й минуте Салем Аль-Давсари открыл счет в матче. Форвард увидел, что голкипер мексиканцев вышел из ворот, и перебросил его.

Уже во втором тайме Маркос Леонардо удвоил преимущество клуба из Саудовской Аравии.

Подопечные Симоне Индзаги могли забить больше в этой игре, но и двух мячей хватило, чтобы квалифицироваться в 1/8 финала.

В параллельном матче мадридский «Реал» победил «РБ Зальцбург».

В группе Н мадридский «Реал» занял первую строчку (7 очков), на второй – «Аль-Хиляль» (5), «РБ Зальцбург» третий (4), а «Пачука» – последняя (0).

Клубный чемпионат мира. 3-й тур

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Пачука (Мексика) – 2:0

Голы: Аль-Дасвари, 22, Маркос Леонардо, 90+5

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