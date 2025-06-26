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Клубный чемпионат мира
Аль-Хиляль
27.06.2025 04:00 - : -
Пачука
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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 02:27 |
17
0

Аль-Хиляль – Пачука. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

Поединок состоится 27 июня и начнется в 04:00 по Киеву

26 июня 2025, 02:27 |
17
0
Аль-Хиляль – Пачука. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

27 июня на Геодис Парк пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором Аль-Хиляль сыграет против Пачуки. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Аль-Хиляль

Команда всегда ставит перед собой только максимальные планы. И в 2023/2024 она показана в чемпионате Саудовской Аравии почти идеальный результат, в итоге сумев выиграть упорную гонку с Ан-Наср Роналду за чемпионский титул, что стал уже 19-м в истории. Это при том, что самый статусный новичок, Неймар, не успев сыграть, тяжело травмировался и выпал из состава. Но в следующем розыгрыше и на внутренней арене уступили первенство Аль-Иттихаду, и в полуфинале Лиги чемпионов Азии уступили землякам из Аль-Айна, что привело ко смене тренера.

На клубный чемпионат мира саудитов привез уже новый наставник, Симоне Индзаги. И в дебютном поединке сумел не проиграть Реалу - спасибо Буну, что на 90+ минуте отразил удар с пенальти. Потом были 0:0 с Ред Булл Зальцбург, где уже сам клуб не смог конвертировать преимущество в результат на поле.

Пачука

Клуб за свою долгую историю 7 раз, в том числе в Апертуре-2022, становился чемпионом Мексики. И 6 раз выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ, в том числе в прошлом году. Но в этом сезоне он совсем уж не блещет. Да, дошли в декабре до финала Межконтинентального кубка, но там были разгромлены Реалом 0:3. А на внутренней арене было только восьмое место в регулярном чемпионате и вылет в плей-офф на стадии 1:4.

Снова с испанским грандом получилось в прошлом туре. И опять подопечные Лосано пропустили трижды, забив в ответ только один. И кто потом вспомнит, что при этом Куртуа совершил десяток сэйвов? С учетом того, что на старте клубного чемпионата мира мексиканцы уступили и Ред Булл Зальцбург, они уже утратили шансы выйти в плей-офф.

Статистика личных встреч

Раньше клубы нигде ни разу не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех гранда из Ближнего Востока. Но латиноамериканцы точно не захотят так просто проиграть и в третий раз, и снова, как и европейцам, дадут бой. Ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Аль-Хиляль
27 июня 2025 -
04:00
Пачука
Тотал больше 2.0 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Аль-Хиляль Пачука клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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