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  4. Аль-Хиляль – Пачука – 2:0. Легко в плей–офф. Видео голов и обзор матча
Клубный чемпионат мира
Аль-Хиляль
27.06.2025 04:00 – FT 2 : 0
Пачука
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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 06:35 |
273
0

Аль-Хиляль – Пачука – 2:0. Легко в плей–офф. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в третьем туре клубного чемпионата мира

27 июня 2025, 06:35 |
273
0
Аль-Хиляль – Пачука – 2:0. Легко в плей–офф. Видео голов и обзор матча
FIFA Club World Cup

27 июня в третьем туре клубного чемпионата мира в группе Н встретились «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и мексиканская «Пачука».

В этом матче мексиканские играли за престиж, ведь в любом случае покидают турнир, а вот у «Аль-Хиляля» есть шансы продолжить борьбу, но для этого нужно было выигрывать.

На 22-й минуте матча Салем Аль-Давсари открыл счет. Получив пас от партнера форвард «Аль-Хиляля» эффектно перебросил голкипера «Пачуки».

Во втором тайме Макрос Леонардо закрепил победу «Аль-Хиляля».

Клубный чемпионат мира. 3-й тур

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Пачука (Мексика) – 2:0

Голы: С. Аль-Давсари, 22, Маркос Леонардо, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Леонардо (Аль-Хиляль).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Салим аль-Дассари (Аль-Хиляль).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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