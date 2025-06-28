Бывшая игрок Динамо: «Я не могу простить, но он любит моего ребенка»

Бывшая девушка форварда киевского «Динамо» Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская призналась, сможет ли простить панамского нападающего за измену.

«Нет. Мне ничего не хочется от Герреро. У меня очень большая неприязнь из-за того, как человек со мной поступил. Измену я не могу простить. Не буду говорить, что мы остались в дружеских отношениях, но он реально любит моего ребенка», – заявила Крыжановская.

Крыжановская разорвала отношения с Герреро. Ранее экс-возлюбленная форварда киевлян опубликовала серию скриншотов переписок, из которых можно сделать вывод, что Эдуардо Герреро пытался ее изменить.