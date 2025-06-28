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  4. Бывшая игрок Динамо: «Я не могу простить, но он любит моего ребенка»
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 00:40 |
428
0

Бывшая игрок Динамо: «Я не могу простить, но он любит моего ребенка»

Кристина Крыжановская – об Эдуардо Герреро

28 июня 2025, 00:40 |
428
0
Бывшая игрок Динамо: «Я не могу простить, но он любит моего ребенка»
Instagram. Кристина Крыжановская и Эдуардо Герреро

Бывшая девушка форварда киевского «Динамо» Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская призналась, сможет ли простить панамского нападающего за измену.

«Нет. Мне ничего не хочется от Герреро. У меня очень большая неприязнь из-за того, как человек со мной поступил. Измену я не могу простить. Не буду говорить, что мы остались в дружеских отношениях, но он реально любит моего ребенка», – заявила Крыжановская.

Крыжановская разорвала отношения с Герреро. Ранее экс-возлюбленная форварда киевлян опубликовала серию скриншотов переписок, из которых можно сделать вывод, что Эдуардо Герреро пытался ее изменить.

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Кристина Крыжановская Эдуардо Герреро
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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