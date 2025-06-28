Бывшая игрок Динамо: «Я не могу простить, но он любит моего ребенка»
Кристина Крыжановская – об Эдуардо Герреро
Бывшая девушка форварда киевского «Динамо» Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская призналась, сможет ли простить панамского нападающего за измену.
«Нет. Мне ничего не хочется от Герреро. У меня очень большая неприязнь из-за того, как человек со мной поступил. Измену я не могу простить. Не буду говорить, что мы остались в дружеских отношениях, но он реально любит моего ребенка», – заявила Крыжановская.
Крыжановская разорвала отношения с Герреро. Ранее экс-возлюбленная форварда киевлян опубликовала серию скриншотов переписок, из которых можно сделать вывод, что Эдуардо Герреро пытался ее изменить.
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