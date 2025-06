ВИДЕО. Шедевры: Монтеррей разбил Ураву за тайм и уже практически в плей-офф

26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе Е между командами Урава и Монтеррей.

Коллективы играют на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

После первого тайма счет 3:0 в пользу мексиканского клуба. Нельсон Деосса и Хесус Корона оформили шедевры дальними ударами, еще один гол положил Герман Бертераме.

Монтеррей практически гарантировал себе плей-офф. Серхио Рамосу и компании необходимо победить с разнице в два или более мячей.

ГОЛ! 0:1 Деосса, 30 мин.

ГОЛ! 0:2 Бертераме, 34 мин.

ГОЛ! 0:3 Корона, 38 мин.