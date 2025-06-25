На 6 больше, чем у Палмера. Энцо Фернандес – лидер Челси в 2025 году

В матче третьего тура клубного чемпионата мира «Челси» победил «Эсперанс» со счетом 3:0.

Двумя результативными передачами в этой игре отметился Энцо Фернандес, причем осуществил их чемпион мира в течение двух минут, уже в добавленное арбитром время к первому тайму.

Энцо Фернандес в 2025 году является лучшим бомбардиром «Челси» во всех турнирах (6 голов), а также лучшим в клубе по количеству ассистов (8).

Топ-10 игроков «Челси» по количеству результативных действий в 2025 году во всех турнирах:

14 – Энцо Фернандес

9 – Педру Нету, Тайрик Джордж

8 – Коул Палмер

7 – Николас Джексон, Джейдон Санчо, Марк Кукурелья

5 – Нони Мадуеке, Тосин Адарабиойо

4 – Кирнен Дьюсбури-Холл

Также Энцо Фернандес является единственным игроком «Челси», который создал 50+ голевых моментов за этот период (54).

Интересным фактом является то, что начиная с апреля, ни один другой игрок АПЛ не совершил столько результативных действий во всех турнирах, сколько есть в активе аргентинца (11).