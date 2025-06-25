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  4. На 6 больше, чем у Палмера. Энцо Фернандес – лидер Челси в 2025 году
Англия
25 июня 2025, 13:08 |
179
1

На 6 больше, чем у Палмера. Энцо Фернандес – лидер Челси в 2025 году

В матче против Эсперанса аргентинец отдал две результативные передачи

25 июня 2025, 13:08 |
179
1
На 6 больше, чем у Палмера. Энцо Фернандес – лидер Челси в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В матче третьего тура клубного чемпионата мира «Челси» победил «Эсперанс» со счетом 3:0.

Двумя результативными передачами в этой игре отметился Энцо Фернандес, причем осуществил их чемпион мира в течение двух минут, уже в добавленное арбитром время к первому тайму.

Энцо Фернандес в 2025 году является лучшим бомбардиром «Челси» во всех турнирах (6 голов), а также лучшим в клубе по количеству ассистов (8).

Топ-10 игроков «Челси» по количеству результативных действий в 2025 году во всех турнирах:

  • 14 – Энцо Фернандес
  • 9 – Педру Нету, Тайрик Джордж
  • 8 – Коул Палмер
  • 7 – Николас Джексон, Джейдон Санчо, Марк Кукурелья
  • 5 – Нони Мадуеке, Тосин Адарабиойо
  • 4 – Кирнен Дьюсбури-Холл

Также Энцо Фернандес является единственным игроком «Челси», который создал 50+ голевых моментов за этот период (54).

Интересным фактом является то, что начиная с апреля, ни один другой игрок АПЛ не совершил столько результативных действий во всех турнирах, сколько есть в активе аргентинца (11).

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Челси Энцо Фернандес Коул Палмер Эсперанс клубный чемпионат мира по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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MIRRA
Прийшов одночасно з любителем татух, але на допінг чомусь не підсів....
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