В матче третьего тура клубного чемпионата мира «Челси» победил «Эсперанс» со счетом 3:0.

Двумя результативными передачами в этой игре отметился Энцо Фернандес, причем осуществил их чемпион мира в течение двух минут, уже в добавленное арбитром время к первому тайму.

Энцо Фернандес в 2025 году является лучшим бомбардиром «Челси» во всех турнирах (6 голов), а также лучшим в клубе по количеству ассистов (8).

Топ-10 игроков «Челси» по количеству результативных действий в 2025 году во всех турнирах:

Также Энцо Фернандес является единственным игроком «Челси», который создал 50+ голевых моментов за этот период (54).

Интересным фактом является то, что начиная с апреля, ни один другой игрок АПЛ не совершил столько результативных действий во всех турнирах, сколько есть в активе аргентинца (11).

11 - Since the start of April, Chelsea's Enzo Fernández has the most goals and assists combined of any Premier League player in all competitions (11 - 4 goals, 7 assists). Integral. pic.twitter.com/lFvBix6FWi