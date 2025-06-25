На 6 больше, чем у Палмера. Энцо Фернандес – лидер Челси в 2025 году
В матче против Эсперанса аргентинец отдал две результативные передачи
В матче третьего тура клубного чемпионата мира «Челси» победил «Эсперанс» со счетом 3:0.
Двумя результативными передачами в этой игре отметился Энцо Фернандес, причем осуществил их чемпион мира в течение двух минут, уже в добавленное арбитром время к первому тайму.
Энцо Фернандес в 2025 году является лучшим бомбардиром «Челси» во всех турнирах (6 голов), а также лучшим в клубе по количеству ассистов (8).
Топ-10 игроков «Челси» по количеству результативных действий в 2025 году во всех турнирах:
- 14 – Энцо Фернандес
- 9 – Педру Нету, Тайрик Джордж
- 8 – Коул Палмер
- 7 – Николас Джексон, Джейдон Санчо, Марк Кукурелья
- 5 – Нони Мадуеке, Тосин Адарабиойо
- 4 – Кирнен Дьюсбури-Холл
Также Энцо Фернандес является единственным игроком «Челси», который создал 50+ голевых моментов за этот период (54).
Интересным фактом является то, что начиная с апреля, ни один другой игрок АПЛ не совершил столько результативных действий во всех турнирах, сколько есть в активе аргентинца (11).
11 - Since the start of April, Chelsea's Enzo Fernández has the most goals and assists combined of any Premier League player in all competitions (11 - 4 goals, 7 assists). Integral. pic.twitter.com/lFvBix6FWi— OptaJoe (@OptaJoe) June 25, 2025
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