Стало известно, когда Барселона вернется на легендарный Камп Ноу
Каталонский клуб впервые за долгое время сыграет на стадионе
Каталонская «Барселона» официально заявила о завершении реконструкции на домашнем стадионе «Камп Ноу».
Ремонтные работы по увеличению вместимости арены до 105 тысяч человек начались в июне 2023 года.
По информации пресс-службы клуба, «Барселона» впервые за два года сыграет на стадионе в рамках Кубка Гампера.
«ФК »Барселона» делает символический и эмоциональный шаг в будущее, возвращая себе дом в новую эпоху, которая завершится полным открытием нового стадиона. Это возможность снова почувствовать, снова пережить эмоции вместе и продолжить строить «Барсу» завтрашнего дня», – написала «Барселона».
Возвращение на «Камп Ноу», а точнее первый матч после долгой паузы, состоится 10 августа 2025 года.
Напомним, что последние два сезона каталонский коллектив выступал на «Олимпийском стадионе».
10.08.2025, see you at home! pic.twitter.com/OoE9rh0n6D— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 25, 2025
Coming back home, feel the vibe pic.twitter.com/5IXYs2RFvW— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 25, 2025
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