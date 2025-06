Стало известно, когда Барселона вернется на легендарный Камп Ноу

Каталонская «Барселона» официально заявила о завершении реконструкции на домашнем стадионе «Камп Ноу».

Ремонтные работы по увеличению вместимости арены до 105 тысяч человек начались в июне 2023 года.

По информации пресс-службы клуба, «Барселона» впервые за два года сыграет на стадионе в рамках Кубка Гампера.

«ФК »Барселона» делает символический и эмоциональный шаг в будущее, возвращая себе дом в новую эпоху, которая завершится полным открытием нового стадиона. Это возможность снова почувствовать, снова пережить эмоции вместе и продолжить строить «Барсу» завтрашнего дня», – написала «Барселона».

Возвращение на «Камп Ноу», а точнее первый матч после долгой паузы, состоится 10 августа 2025 года.

Напомним, что последние два сезона каталонский коллектив выступал на «Олимпийском стадионе».

10.08.2025, see you at home! pic.twitter.com/OoE9rh0n6D