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Испания
25 июня 2025, 12:01 | Обновлено 25 июня 2025, 12:14
398
0

Стало известно, когда Барселона вернется на легендарный Камп Ноу

Каталонский клуб впервые за долгое время сыграет на стадионе

25 июня 2025, 12:01 | Обновлено 25 июня 2025, 12:14
398
0
Стало известно, когда Барселона вернется на легендарный Камп Ноу
Википедия. Камп Ноу

Каталонская «Барселона» официально заявила о завершении реконструкции на домашнем стадионе «Камп Ноу».

Ремонтные работы по увеличению вместимости арены до 105 тысяч человек начались в июне 2023 года.

По информации пресс-службы клуба, «Барселона» впервые за два года сыграет на стадионе в рамках Кубка Гампера.

«ФК »Барселона» делает символический и эмоциональный шаг в будущее, возвращая себе дом в новую эпоху, которая завершится полным открытием нового стадиона. Это возможность снова почувствовать, снова пережить эмоции вместе и продолжить строить «Барсу» завтрашнего дня», – написала «Барселона».

Возвращение на «Камп Ноу», а точнее первый матч после долгой паузы, состоится 10 августа 2025 года.

Напомним, что последние два сезона каталонский коллектив выступал на «Олимпийском стадионе».

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Андрей Витренко Источник: ФК Барселона
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