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  4. Туран анонсировал изменения в Шахтере. При чем тут Барселона и Атлетико?
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 10:51 |
96
0

Туран анонсировал изменения в Шахтере. При чем тут Барселона и Атлетико?

Турецкий специалист намерен внести коррективы в защиту и атаку донецкого клуба

25 июня 2025, 10:51 |
96
0
Туран анонсировал изменения в Шахтере. При чем тут Барселона и Атлетико?
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран намерен внести некоторые изменения в новой команде. Особое внимание специалист хочет уделить защите «горняков»:

«У меня есть футбольный опыт. Моя задача – не рассказывать игрокам о том, чего я не знаю или не делаю на футбольном поле. Чтобы играть в тот футбол, который я хочу поставить, нужно быть в лучшей физической форме, насколько это возможно.

Дальше. У меня есть принципы, которые касаются обороны. Мы будем делать акцент на персональный прессинг, этого не было в «Эюпспоре». У нас будет несколько схем в обороне, которые можно будет использовать во время матча.

Я внимательно изучаю систему Ханса-Дитера Флика в «Барселоне» и Диего Симеоне в «Атлетико». Кроме того, у меня есть много собственных идей.

Будут изменения в атаке. У нас сильные вингеры, поэтому нужно найти такую схему, чтобы они тратили как можно меньше сил и не уставали физически. Я многому научился и объединил несколько идей», – сказал Туран.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Арда Туран Диего Симеоне Атлетико Мадрид Ханс-Дитер Флик Барселона
Николай Титюк Источник: Hurriyet
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