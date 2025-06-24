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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 05:40 |
127
0

Порту – Аль-Ахли. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в третьем туре клубного чемпионата мира

24 июня 2025, 05:40 |
127
0
Порту – Аль-Ахли. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня в матче третьего тура клубного чемпионата мира в группе А встретились португальский «Порту» и египетский «Аль-Ахли».

Уже на 15-й минуте игроки «Аль-Ахли» неожиданно вышли вперед. Весам Абу Али получил от партнера пас и низом пробил в правый нижний угол ворот.

Через 5 минут «Порту» ответил, но лишь опасным моментом. После удара Виллана Гомеса «кожаный» попал в перекладину.

На 24-й минуте португальцы сравняли. Родригу Моура сделал рывок в штрафную площадку «Аль-Ахли» и в дуэли с голкипером оказался сильнее.

В конце первого тайме египтяне снова вышли вперед. Абу-Али отличился с пенальти.

Второй тайм команды начали активно. Уже на 50-й минуте Виллиам Гомес сравнял счет, а через одну минуту Абу Али снова вывел «Аль-Ахли» вперед.

Но уже через полторы минуты «Порту» снова сравняло – 3:3.

На 64-й минуте Бен Ромдхан снова вывел «Аль-Ахли» вперед.

Клубный чемпионат мира. 3-й тур

Порту (Португалия) – Аль-Ахли (Египет) – 3:3 (Второй тайм)

Голы: Мора, 24, Гомес, 50, Саму, 53 – Абу Али, 15, 45+2 (пенальти), 51

Обзор первого тайма

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Порту Аль-Ахли Каир видео голов и обзор клубный чемпионат мира по футболу Родриго Мора
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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