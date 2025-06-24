24.06.2025 04:00 – 90’ 4 : 4
Клубный чемпионат мира24 июня 2025, 04:12 | Обновлено 24 июня 2025, 04:30
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Порту – Аль-Ахли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 24 июня и начнется в 04:00 по Киеву
24 июня 2025, 04:12 | Обновлено 24 июня 2025, 04:30
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23 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Порту» сыграет против «Аль-Ахли» из Египта.
Игра состоится на Мидоулендс Стэдиум в городе Ист-Резерфорд.
Сейчас команды замыкают турнирную таблицу, поэтому и португальцам, и египтянам нужно побеждать, а также ждать, чем завершится матч «Интер Майами» - «Палмейрас».
Старт матча состоится в 04:00 по киевскому времени.
«Порто» - «Ботафого». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Порто – Аль-АхлиСмотреть трансляцию
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События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Али Бен Ромдане (Аль-Ахли Каир).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Зайду Занузи (Порту).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Вессам Абу Али (Аль-Ахли Каир).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Гомес (Порту).
45’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Вессам Абу Али (Аль-Ахли Каир).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Мора (Порту).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Вессам Абу Али (Аль-Ахли Каир).
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