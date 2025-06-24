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Клубный чемпионат мира
Порту
24.06.2025 04:00 – 90 4 : 4
Аль-Ахли Каир
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 04:12 | Обновлено 24 июня 2025, 04:30
125
0

Порту – Аль-Ахли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 24 июня и начнется в 04:00 по Киеву

24 июня 2025, 04:12 | Обновлено 24 июня 2025, 04:30
125
0
Порту – Аль-Ахли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мидоулендс Стэдиум

23 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Порту» сыграет против «Аль-Ахли» из Египта.

Игра состоится на Мидоулендс Стэдиум в городе Ист-Резерфорд.

Сейчас команды замыкают турнирную таблицу, поэтому и португальцам, и египтянам нужно побеждать, а также ждать, чем завершится матч «Интер Майами» - «Палмейрас».

Старт матча состоится в 04:00 по киевскому времени.

«Порто» - «Ботафого». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Порто – Аль-Ахли
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События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Али Бен Ромдане (Аль-Ахли Каир).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Зайду Занузи (Порту).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Вессам Абу Али (Аль-Ахли Каир).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Гомес (Порту).
45’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Вессам Абу Али (Аль-Ахли Каир).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Мора (Порту).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Вессам Абу Али (Аль-Ахли Каир).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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