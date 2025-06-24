Порту – Аль-Ахли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Порту» сыграет против «Аль-Ахли» из Египта.

Игра состоится на Мидоулендс Стэдиум в городе Ист-Резерфорд.

Сейчас команды замыкают турнирную таблицу, поэтому и португальцам, и египтянам нужно побеждать, а также ждать, чем завершится матч «Интер Майами» - «Палмейрас».

Старт матча состоится в 04:00 по киевскому времени.

«Порто» - «Ботафого». Смотреть онлайн. LIVE трансляция