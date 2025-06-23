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23 июня 2025, 12:55 | Обновлено 23 июня 2025, 14:03
63
0

Порту – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 24 июня и начнется в 04:00 по Киеву

23 июня 2025, 12:55 | Обновлено 23 июня 2025, 14:03
63
0
Порту – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

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24 июня, в рамках третьего тура группового раунда, между собой сыграют Порту – Аль-Ахли. Старт встречи запланирован на 04:00 по киевскому времени.

Порту

Португальский гранд не смог выдать хороший сезон, команда не смогла завоевать ни одного трофея. Не впечатляет команда и на этом турнире, где шансы на выход плей-офф выглядят призрачными. «Драконы» смогут выйти из группы только в случае своей победы и поражения Палмейраса от Интер Майами.

Порту начал этот турнир с нулевой ничьи против Палмейраса, хотя соперник выглядел лучше, так что такой исход стал удачным. Во втором матче португальская команда смогла открыть счет против Интер Майами уже в дебюте встречи, со счетом 1:0 и завершился первый тайм. За стартовые девять минут второй половины Порту пропустил дважды, отыграться так и не удалось, в итоге поражение со счетом 1:2 от не самого опасного соперника.

Аль-Ахли

Египетский гранд в первом туре группового раунда этого турнира имел все шансы на победу, но не использовал свои шансы против Интер Майами, в итоге 0:0. В том матче Аль-Ахли не реализовал пенальти. С Палмейрасом игра складывалась иначе, соперник выглядел опаснее, а африканский клуб в два раза больше владел мячом. Устоять против бразильского коллектива не удалось, поражение со счетом 0:2.

«Красные дьяволы» сохраняют мотивацию, если они уверенно выиграют предстоящий матч, а Интер Майами уступит Палмейрасу, тогда будет шанс пробиться в плей-офф. Аль-Ахли имеет шансы на успех, для этого нужно показать свой лучший футбол. Иногда кажется, что игрокам не хватало опыта игры именно на таких больших турнирах.

Прогноз

В противостоянии аутсайдеров группы Порту считается фаворитом. Клубы сыграют между собой впервые, что вполне логично.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Порту – 1,78, ничья – 3,93, победа Аль-Ахли – 4,13. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Только победа оставит командам теоретический шанс на выход в плей-офф. Поскольку ничья никого не устроит, рискну поставить на результативный футбол, а именно тотал больше 2,5 голов за 1,69.

Прогноз Sport.ua
Порту
24 июня 2025 -
04:00
Аль-Ахли Каир
Тотал больше 2.5 1.69 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Порту Аль-Ахли Каир клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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