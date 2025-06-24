Хлопнули дверью. Порту и Аль-Ахли сыграли вничью с восемью голами

24 июня в матче третьего тура клубного чемпионата мира в группе А встретились португальский «Порту» и египетский «Аль-Ахли».

Игра стала настоящей битвой, ведь обеим командам для выхода в 1/8 финала нужно было побеждать.

Уже на 15-й минуте игроки «Аль-Ахли» неожиданно вышли вперед. Вессам Абу Али, получив пас от партнера, переиграл голкипера португальцев.

На 24-й минуте в дуэли с вратарем уже был сильнее Родригу Мора, который сравнял счет. Но в первом тайме последнее слово было за игроками «Аль-Ахли». На 45+2-й минуте Абу Али реализовал пенальти.

Второй тайм команды начали с перестрелки. На 50-й минуте Виллиан Гомес сравнял счет, сразу в ответ Абу Али снова вывел «Аль-Ахли» вперед, но в следующей атаке «Порту» снова довел счет до равного. Забил Саму (3:3).

На 64-й минуте Али Бен Ромдхан, получив пас от партнера, сильным ударом переправил «сферу» в девятку.

Но выиграть египтянам было не суждено. На 89-й минуте Пепе сравнял счет в матче.

Даже в случае победы любой из команд именно эта пара покинула бы клубный чемпионат мира, ведь в параллельной игре «Интер Майами» и «Палмейрас» сыграли в нужную им ничью.

В группе А первую строчку занял бразильский «Палмейрас» (5 очков), далее «Интер Майами» (5), «Порту» (2), «Аль-Ахли» (2).

Клубный чемпионат мира. 3-й тур

Порту (Португалия) – Аль-Ахли (Египет) – 4:4

Голы: Мора, 24, Гомес, 50, Саму, 53, 89 - Абу Али, 15, 45+2 (пенальти), 51, Бен Ромдхан, 64

Обзор первого тайма