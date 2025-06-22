ФОТО. Первая ракетка Великобритании пришла поддержать Карлоса Алькараса
Эмма Радукану присутствовала на полуфинальном поединке турнира ATP 500 в Лондоне
Первая ракетка Великобритании Эмма Радукану присутствовала на полуфинальном поединке турнира ATP 500 в Лондоне между Карлосом Алькарасом и Роберто Баутистой Агутом.
22-летняя теннисистка, пришедшая поддержать испанца, привлекла всеобщее внимание еще и как новая партнерша Карлитоса в миксте на предстоящем US Open 2025.
Алькараса спросили о ее присутствии на послематчевой пресс-конференции, и он ответил, что не знал об этом.
«Я увидел это в соцсетях. Рад, что она пришла, но во время матча был сосредоточен и не заметил. Все равно было приятно, что она была на трибунах», – сказал он с улыбкой.
Журналисты также поинтересовались, собирается ли Алькарас посмотреть игру Эммы до начала US Open.
«Зависит от расписания. У меня тренировки и матчи. Я бы хотел пойти ее поддержать, но нужно найти время», – ответил он.
Keeping an eye on her Mixed Doubles partner 👀@EmmaRaducanu #HSBCChampionships pic.twitter.com/yxmePgc6ir— Tennis TV (@TennisTV) June 21, 2025
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