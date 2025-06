ФОТО. Первая ракетка Великобритании пришла поддержать Карлоса Алькараса

Первая ракетка Великобритании Эмма Радукану присутствовала на полуфинальном поединке турнира ATP 500 в Лондоне между Карлосом Алькарасом и Роберто Баутистой Агутом.

22-летняя теннисистка, пришедшая поддержать испанца, привлекла всеобщее внимание еще и как новая партнерша Карлитоса в миксте на предстоящем US Open 2025.

Алькараса спросили о ее присутствии на послематчевой пресс-конференции, и он ответил, что не знал об этом.

«Я увидел это в соцсетях. Рад, что она пришла, но во время матча был сосредоточен и не заметил. Все равно было приятно, что она была на трибунах», – сказал он с улыбкой.

Журналисты также поинтересовались, собирается ли Алькарас посмотреть игру Эммы до начала US Open.

«Зависит от расписания. У меня тренировки и матчи. Я бы хотел пойти ее поддержать, но нужно найти время», – ответил он.

