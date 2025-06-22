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ATP
22 июня 2025, 08:53 | Обновлено 22 июня 2025, 08:57
523
0

ФОТО. Первая ракетка Великобритании пришла поддержать Карлоса Алькараса

Эмма Радукану присутствовала на полуфинальном поединке турнира ATP 500 в Лондоне

22 июня 2025, 08:53 | Обновлено 22 июня 2025, 08:57
523
0
ФОТО. Первая ракетка Великобритании пришла поддержать Карлоса Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Первая ракетка Великобритании Эмма Радукану присутствовала на полуфинальном поединке турнира ATP 500 в Лондоне между Карлосом Алькарасом и Роберто Баутистой Агутом.

22-летняя теннисистка, пришедшая поддержать испанца, привлекла всеобщее внимание еще и как новая партнерша Карлитоса в миксте на предстоящем US Open 2025.

Алькараса спросили о ее присутствии на послематчевой пресс-конференции, и он ответил, что не знал об этом.

«Я увидел это в соцсетях. Рад, что она пришла, но во время матча был сосредоточен и не заметил. Все равно было приятно, что она была на трибунах», – сказал он с улыбкой.

Журналисты также поинтересовались, собирается ли Алькарас посмотреть игру Эммы до начала US Open.

«Зависит от расписания. У меня тренировки и матчи. Я бы хотел пойти ее поддержать, но нужно найти время», – ответил он.

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ATP Лондон Карлос Алькарас (теннисист) Эмма Радукану Роберто Баутиста Агут фото
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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