21 июня проходит матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе F между командами Интер Милан и Урава Ред Даймондс.

Коллективы играют на стадионе Люмен Филд в Сиэтле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Явные фаворит поединка – нерадзурри – пропустили относительно быстрый мяч.

На 11-й минуте Рема Ватанабе открыл счет в противостоянии и вывел японскую команду вперед.

ВИДЕО. Будет интересно: Урава шокировала Интер, забив первой на 11-й минуте

