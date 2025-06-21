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  4. ВИДЕО. Будет интересно: Урава шокировала Интер, забив первой на 11-й минуте
Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 22:15 |
197
1

ВИДЕО. Будет интересно: Урава шокировала Интер, забив первой на 11-й минуте

Рема Ватанабе открыл счет в матче второго тура группы F клубного чемпионата мира 2025

21 июня 2025, 22:15 |
197
1
ВИДЕО. Будет интересно: Урава шокировала Интер, забив первой на 11-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня проходит матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе F между командами Интер Милан и Урава Ред Даймондс.

Коллективы играют на стадионе Люмен Филд в Сиэтле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Явные фаворит поединка – нерадзурри – пропустили относительно быстрый мяч.

На 11-й минуте Рема Ватанабе открыл счет в противостоянии и вывел японскую команду вперед.

ВИДЕО. Будет интересно: Урава шокировала Интер, забив первой на 11-й минуте

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видео голов и обзор Урава Ред Даймондс Интер Милан клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
Цей клубний чемпіонат-херня повна! Жоден із фаворитів не грає і на 70%
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