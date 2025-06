Голепад на КЧМ-2025. Мамелоди и Боруссия провели феерический поединок

В субботу, 21 июня, прошел матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией.

Встречу принимал TQL Stadium в Цинциннати. Немцы победили со счетом 4:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией играют также Флуминенсе и Ульсан.

В первом туре команда из ЮАР победила Ульсан, а немцы сыграли с Флуминенсе в сухую ничью.

Мамелоди первым открыл счет на 11-й минуте, однако еще в первом тайме немцы ответили тремя голами – забили Нмеча, Гирраси и Джоб Беллингем, который оформил первый гол за новый клуб.

Во втором тайме команды обменялись точными выстрелами. А на 90-й минуте Мотиба сократил счет для Мамелоди до минимума. Финальный свисток зафиксировал победу шмелей со счетом 4:3.

КЧМ-2025. Группа F, 2-й тур, 21 июня.

Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд – 3:4

Голы: Рибейро, 11, Рейнерс, 62, Мотиба 90 – Нмеча, 16, Гирраси, 34, Беллингем, 45, Мудау, 59 (автогол).

Мамелоди: Уильямс, Лунга, Мудау, Кекана, Купидо, Мокуна (Адамс 69), Рибейро (Салес 70), Меттьюз (Морена 69), Альенде, Зване (Летлаку 86), Райнерс (Мотиба 77).

Боруссия: Кобель, Бенсебаини, Антон, Зюле (Рюерсон 83), Беллингем (Байер 84), Свенссон, Коуто, Гросс, Нмеча (Чуквуэмека 63), Брандт (Забитцер 63), Гирасси (Адееми 90+2).

