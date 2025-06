Во вторник, 17 июня, прошел матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией.

Встречу принимал TQL Stadium в Цинциннати. Немцы победили со счетом 4:3.

КЧС-2025. Группа F, 2-й тур, 21 июня.

Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд – 3:4

Голы: Рибейро, 11, Рейнерс, 62, Мотиба 90 – Нмеча, 16, Гирраси, 34, Беллингем, 45, Мудау, 59 (автогол).

ГОЛ! Рибейро, 11 мин, 1:0!

ГОЛ! Нмеча, 16 мин, 1:1!

ГОЛ! Гирраси, 34 мин, 1:2!

ГОЛ! Беллингем, 45 мин, 1:3!

ГОЛ! Мудау (аг), 59 мин, 1:4!

57' SO CLOSE by Mokoena -- and what a save by Kobel!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MSUBVB pic.twitter.com/KjRK2m7ox4 — DAZN Football (@DAZNFootball) June 21, 2025

ГОЛ! Рейнерс, 62 мин, 2:4!

ГОЛ! Мотида, 90 мин, 3:4!