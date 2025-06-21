Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы F клубного чемпионата мира 2025
Во вторник, 17 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией.
Встречу примет TQL Stadium в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В группе с Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией играют также Флуминенсе и Ульсан.
В первом туре команда из ЮАР победила Ульсан, а немцы сыграли с Флуминенсе в сухую ничью.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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