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Клубный чемпионат мира
Мамелоди Сандаунз
21.06.2025 19:00 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 17:30 |
56
0

Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы F клубного чемпионата мира 2025

21 июня 2025, 17:30 |
56
0
Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
GOAL

Во вторник, 17 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией.

Встречу примет TQL Stadium в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией играют также Флуминенсе и Ульсан.

В первом туре команда из ЮАР победила Ульсан, а немцы сыграли с Флуминенсе в сухую ничью.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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