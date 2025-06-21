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  4. Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
Мамелоди Сандаунс
21.06.2025 19:00 - : -
Боруссия Д
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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 13:28 |
48
0

Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 21 июня и начнется в 19:00 по Киеву

21 июня 2025, 13:28 |
48
0
Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Грегор Кобель

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21 июня, свою встречу второго тура группового раунда, на клубном чемпионате мира проведут Мамелоди Сандаунз и Боруссия Дортмунд. Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Мамелоди Сандаунз

Представитель ЮАР успешно начал этот турнир, обыграв в первой встрече Ульсан из Южной Кореи со счетом 1:0. Автором единственного мяча на 36-й минуте стал Рейнерс, этот же футболист забил еще два мяча в первом тайме, оба были отменены, один из-за фола, другому помешал офсайд.

В своем последнем внутреннем чемпионате Мамелоди взял титул, опередив ближайшего преследователя на 12 очков. Хорошо команда отыграла и в африканской Лиге чемпионов, где смогла дойти до финала, там было поражение по сумме двух встреч от египетских Пирамидз.

Группа на этом турнире не выглядит невероятно сложной, хотя и класс Сандаунз тоже не такой высокий. Клуб сейчас удерживает лидерство, но пробиться в плей-офф сложная задача, учитывая тот факт, что надо сыграть против Боруссии и Флуминенесе.

Боруссия Дортмунд

«Шмели» сильно огорчили в первом матче этого клубного чемпионата, в первую очередь своей игрой. В битве против Флуминенсе, фаворитом считалась Блоруссия, но опасность создавал соперник, в некоторых моментах откровенно выручал вратарь Кобель. Соперник выглядел интересно в атаке, а дортмунцы нанесли всего 7 ударов по воротам, вдвое меньше, чем бразильский клуб. В итоге была нулевая ничья, которая точно за счастье немецкому гранду.

Теперь нужно показать, за что любят Боруссию болельщики, показать свой атакующий футбол, все-таки Флуминенсе был самым опасным соперником в группе, в предстоящих двух играх обязательно нужно побеждать.

После не самого яркого сезона, клубный чемпионат мира отличная возможность показать себя, к тому же, в играх плей-офф шмели всегда опасны.

Прогноз

Соперники сыграют между собой впервые, что вполне стандартная картина для этого турнира. «Шмели» справедливо котируются фаворитами, в этом матче они должны показать свой класс.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Мамелоди – 7,93, ничья – 5,21, победа Боруссии – 1,36. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, футболисты Боруссии захватят инициативу и уверенно возьмут три очка, ставлю на их победу с форой -1,5 гола за 2,01.

Прогноз Sport.ua
Мамелоди Сандаунс
21 июня 2025 -
19:00
Боруссия Д
Фора Боруссии Д (-1.5) 2.01 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Мамелоди Сандаунз Боруссия Дортмунд клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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