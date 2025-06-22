«Вспотел, как в сауне». Тренер Боруссии Д – о победе на КЧМ
Нико Ковач не совсем доволен игрой против «Мамелоди Сандаунз»
Тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач проанализировал поединок с клубом «Мамелоди Сандаунз», который прошел во втором туре клубного чемпионата мира.
Коллективы устроили настоящее шоу болельщикам, забив на двоих семь мячей. В итоге минимальную победу оформил немецкий клуб.
«Я вспотел, как будто только что вышел из сауны. Это было тяжелое испытание для обеих команд, но соперник привык к таким условиям.
Мы точно не показали свою лучшую игру, ведь сегодня это было невозможно. Было слишком много простых ошибок, и игра совсем не шла легко. Но главное – мы победили. Больше ничего не имеет значения», – ответил Нико.
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