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Клубный чемпионат мира
Мамелоди Сандаунз
21.06.2025 19:00 – FT 3 : 4
Боруссия Д
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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 12:42 | Обновлено 22 июня 2025, 13:54
148
0

«Вспотел, как в сауне». Тренер Боруссии Д – о победе на КЧМ

Нико Ковач не совсем доволен игрой против «Мамелоди Сандаунз»

22 июня 2025, 12:42 | Обновлено 22 июня 2025, 13:54
148
0
«Вспотел, как в сауне». Тренер Боруссии Д – о победе на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

Тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач проанализировал поединок с клубом «Мамелоди Сандаунз», который прошел во втором туре клубного чемпионата мира.

Коллективы устроили настоящее шоу болельщикам, забив на двоих семь мячей. В итоге минимальную победу оформил немецкий клуб.

«Я вспотел, как будто только что вышел из сауны. Это было тяжелое испытание для обеих команд, но соперник привык к таким условиям.

Мы точно не показали свою лучшую игру, ведь сегодня это было невозможно. Было слишком много простых ошибок, и игра совсем не шла легко. Но главное – мы победили. Больше ничего не имеет значения», – ответил Нико.

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Боруссия Дортмунд клубный чемпионат мира по футболу Мамелоди Сандаунз Нико Ковач
Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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